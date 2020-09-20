Кутепов мог перейти из «Спартака» в «Динамо», Федун отказался продавать игрока
Как стало известно «Чемпионату», «Динамо» хотело приобрести защитника «Спартака» Илью Кутепова после того, как клуб покинул Тони Шуньич.
Как стало известно «Чемпионату», «Динамо» хотело приобрести защитника «Спартака» Илью Кутепова после того, как клуб покинул Тони Шуньич.
Однако «Спартак» и лично владелец клуба Леонид Федун отказались продавать футболиста.
Сообщалось, что у защитника есть два варианта продолжения карьеры — аренда в «Химки» или полноценный трансфер в «Краснодар». Кутепов склоняется к переходу в краснодарский клуб.
Кутепов — воспитанник московского «Спартака». В сезоне-2019/2020 он принял участие в 11 матчах Российской