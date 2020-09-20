«Локомотив» победил. Но смотреть на него тяжело
Железнодорожники на своем поле обыграли «Тамбов» (1:0) в 8-м туре РПЛ.
Железнодорожники на своем поле обыграли «Тамбов» (1:0) в 8-м туре РПЛ.
Стабильность — признак мастерства. И в этом смысле в Черкизове все в порядке. Начиная с этого сезона в
Не меняется и звуковой антураж. Идут дни, недели, месяцы, а
Хотя
Главный тренер «Локомотива» Марко Николич после унылой ничьей с «Ростовом» на этот раз выставил ультраатакующий состав. Место в основе нашлось Миранчуку, Камано, Эдеру, Смолову. В цифровом варианте это можно было описать как 4−1−3−2 в нападении — к названной четверке присоединялся Крыховяк, и 4−4−2 в защите, когда Миранчук и Камано занимали места на флангах.
Начало получилось бодрым. Крыховяк и Миранчук разыграли «двоечку» на левом фланге, вскрыв там оборону гостей, и оставшийся в Москве брат Антон выложил мяч Смолову.
После забитого мяча «Локомотив» словно по инерции провел еще пару неплохих атак, но затем
Так, в один из моментов поругались два поляка — Крыховяку не понравилось, что Рыбус долго не мог выбросить мяч
Футбол же продолжал оставаться все таким же, скажем так, пресным. Скучно стало, видимо, даже рефери Евгению Турбину, который на 65-й минуте показал желтую карточку за затяжку времени вратарю «Тамбова» Рыжикову, хотя гости уступали в счете, а голкипер просто ждал, пока его партнеры выйдут к центру поля. Рыжикова этот факт не смутил — через минуту он вытащил из нижнего угла мяч после удара Смолова. То была одна из редких вспышек в тягомотном в целом течении матча.
Счет так и не изменился до финального свистка. «Локомотив» прервал серию из пяти матчей без побед и немного поправил свое положение в таблице. Отставание от лидеров — «Зенита» и «Спартака» — на первый взгляд не такое уж и страшное — пять очков. Но впечатление от игры команды убивает ростки оптимизма.