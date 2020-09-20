«Локомотив» победил. Но смотреть на него тяжело

Источник: Спорт-Экспресс

Стабильность — признак мастерства. И в этом смысле в Черкизове все в порядке. Начиная с этого сезона в премьер-лиге действует новый лимит на легионеров — «8+17» в заявке. Однако в протоколах на «РЖД Арене» продолжают, как и раньше, указывать, иностранец ли футболист или нет. Какое это сейчас имеет значение? Разве что любопытства ради. Так вот, в стартовом составе «Локо» вышли шесть легионеров, а у «Тамбова» всего один (плюс один в запасе).

Не меняется и звуковой антураж. Идут дни, недели, месяцы, а фан-трибуна все так же продолжает скандировать кричалки с требованиями отставки генерального директора красно-зеленых Василия Кикнадзе и оскорбления в его адрес, при этом славословия в адрес Юрия Семина на заканчиваются. На этом фоне прозвучавшее в перерыве объявление диктора — мол, молодцы, болеем без мата, продолжаем так же — выглядело то ли глупостью, то ли троллингом.

Хотя какие-то подвижки все же есть. Например, фанаты перестали уходить со стадиона на 20-й минуте, как летом, и смотрят игру до конца. И то верно — деньги-то за билеты заплачены. Или, вот — на Северной трибуне появился альтернативный фан-сектор, судя по всему, стихийный. Кричалки про Кикнадзе не скандируют, команду поддерживают. Хватает, правда, не надолго.

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич после унылой ничьей с «Ростовом» на этот раз выставил ультраатакующий состав. Место в основе нашлось Миранчуку, Камано, Эдеру, Смолову. В цифровом варианте это можно было описать как 4−1−3−2 в нападении — к названной четверке присоединялся Крыховяк, и 4−4−2 в защите, когда Миранчук и Камано занимали места на флангах.

Начало получилось бодрым. Крыховяк и Миранчук разыграли «двоечку» на левом фланге, вскрыв там оборону гостей, и оставшийся в Москве брат Антон выложил мяч Смолову.

После забитого мяча «Локомотив» словно по инерции провел еще пару неплохих атак, но затем как-то сдулся. В какой-то момент наблюдать за происходящим вокруг, а не на поле, стало даже интереснее. Тем более, на трибунах тоже установилась тишина, хотя навскидку вся разрешенная квота по зрителям была выбрана. Стал отчетливо слышен рабочий подсказ футболистов и тренеров.

Так, в один из моментов поругались два поляка — Крыховяку не понравилось, что Рыбус долго не мог выбросить мяч из-за боковой. В другой раз вспыхнул Чорлука, наоравший сначала на сфолившего в безобидной ситуации в центре поля Миранчука — «Думай давай!», а потом и на Магкеева — «Выйди отсюда!». Внушение, кстати, помогло — сразу после этого Миранчук совершил впечатляющий рейд из центра поля к чужой штрафной, обыграв троих соперников. Вот только пробил мимо. А когда Чорлука стоял и думал, кому сделать передачу, с трибуны кто-то зычно гаркнул — «Вперед бей!». Хорват не послушался и перевел мяч на другой фланг Рыбусу.

Футбол же продолжал оставаться все таким же, скажем так, пресным. Скучно стало, видимо, даже рефери Евгению Турбину, который на 65-й минуте показал желтую карточку за затяжку времени вратарю «Тамбова» Рыжикову, хотя гости уступали в счете, а голкипер просто ждал, пока его партнеры выйдут к центру поля. Рыжикова этот факт не смутил — через минуту он вытащил из нижнего угла мяч после удара Смолова. То была одна из редких вспышек в тягомотном в целом течении матча.