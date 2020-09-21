«Спартак» воспользовался осечкой чемпиона. Красно-белые догнали «Зенит» в таблице РПЛ
МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Московский «Спартак» на выезде обыграл казанский «Рубин» (2:0) в матче восьмого тура Тинькофф — Российской
МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Московский «Спартак» на выезде обыграл казанский «Рубин» (2:0) в матче восьмого тура Тинькофф — Российской
Москвичи одержали гостевую победу благодаря голу нападающего Джордана Ларссона (4-я минута) — 23-летний форвард отметился голом в день рождения отца — бронзовому призеру чемпионата мира 1994 года в составе сборной Швеции Хенрику Ларссону в воскресенье исполнилось 48 лет.
Окончательный счет во встрече
С 61-й минуты гости играли в меньшинстве — это произошло
«Ситуация с удалением Маслова получилась просто удивительной, — отметил на послематчевой
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий, в свою очередь, назвал встречу со «Спартаком» матчем упущенных возможностей. «У “Спартака” был один удар в створ, что выразилось в два забитых мяча, — отметил наставник казанцев. — У нас было огромное количество моментов, к сожалению, которые мы не смогли реализовать. Когда говорят “матч упущенных возможностей”, для нас сегодня это был матч с таким классическим названием».
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов в разговоре с корреспондентом ТАСС отметил, что ему понравилась игра команды в первом тайме. «Во второй половине игры больше 30 минут мы были в меньшинстве, но ребята полностью отдавались игре, выжимали максимум, поэтому и победа заслуженная. Игроки показали командное взаимодействие, что является большим плюсом работы Доменико [Тедеско] », — добавил он.
В восьми турах «Спартак» и «Зенит» набрали по 17 очков.
Один из клубов, при условии, что в следующем туре команды наберут по три очка, может уйти в небольшой отрыв уже в 10-м туре — 3 октября на «Открытие-Арене» состоится очная встреча «Спартака» и «Зенита».
Матчи против «Уфы» в РПЛ в последнее время складывались непросто для ЦСКА — команда из столицы Башкортостана не проигрывала армейцам в трех последних матчах чемпионата России (трижды команды сыграли вничью). В последний раз москвичи обыгрывали уфимцев в
После матча главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отметил, что «Уфа» является неудобным соперником для всех команд РПЛ. «Они умеют организованно и компактно обороняться; весь вопрос в том, сколько ты найдешь шансов и как их используешь. У нас было достаточно предпосылок для того, чтобы забить второй гол. Напряжение висело до конца игры, хотя и качество атаки, и качество обороны у нас сегодня было на хорошем уровне», — сказал белорусский специалист.
Наставник «Уфы» Вадим Евсеев, в свою очередь, остался недоволен футболистами, вышедшими на поле в матче с ЦСКА на замену. После перерыва в составе башкирской команды появились защитник Олег Данченко, полузащитники Данила Емельянов, Оливье Тилл и Дмитрий Сысуев, а также нападающий Николай Гиоргобиани. «Самоотдачи, эмоций хватало; есть вопросы к тем, кто выходил на замену — если будут играть только 11 человек, то это не команда. Хотелось бы увидеть от игроков, которые выходят на замену, активности, агрессии», — отметил он на послематчевой
Генеральный директор уфимского клуба Ринат Шайбеков в разговоре с корреспондентом ТАСС сказал, что новички в команде до 17 октября, дня закрытия трансферного окна, будут. «Усиление обязательно будет, до закрытия трансферного окна появятся новые игроки. Наш ориентир — молодые футболисты, которые могут раскрыть свой потенциал в “Уфе”», — заявил он.
Проводящий второй сезон в РПЛ «Сочи» стал одним из главных открытий первой части чемпионата России. Команда из Краснодарского края после семи туров занимала второе место в турнирной таблице, набрав 15 очков и на один балл отставая от «Зенита». В воскресенье сочинцы могли воспользоваться осечкой «Зенита» и выйти на чистое первое место в случае гостевой победы над тульским «Арсеналом», но этого не произошло. Несмотря на то, что «Сочи» благодаря шестому в этом сезоне голу в исполнении Кристиана Нобоа вышел вперед, туляки еще до перерыва усилиями Сергея Ткачева и Эванса Кангва вышли вперед; после перерыва команды забили по голу, установив тем самым окончательный счет — 3:2 в пользу «Арсенала».
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов после матча признался, что не заметил
Наставник «Арсенала» Сергей Подпалый, в свою очередь, похвалил команду за то, что после пропущенного мяча она сумела собраться. «В принципе, сегодняшней игрой я доволен и, думаю, зрители тоже остались довольны — увидели много голов и нашу победу. Все зависит от настроя ребят: уже говорил, если они выходят и есть самоотдача, то проблем у нас не будет», — отметил тренер туляков.
Руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев в разговоре с корреспондентом ТАСС отметил, что матч его команды с «Сочи» наверняка понравился болельщикам. «Особенно приятно добиваться такого результата в прекрасной атмосфере, которую создали наши болельщики на стадионе, на следующий день после праздника Дня оружейника. Для Тулы это знаковое событие еще и потому, что сейчас отмечается 640 лет со дня победы в Куликовской битве. Не выиграть сегодня мы не имели права», — подчеркнул он.
«Локомотив» и «Тамбов» подошли к очной встрече, занимая 11-е и 13-е места в турнирной таблице чемпионата России. Москвичи перед игрой с одним из аутсайдеров РПЛ не могли победить на протяжении пяти матчей (три ничьи и два поражения). Тамбовчане после двух поражений на старте сезона за аналогичный период одержали две победы, один раз сыграли вничью и потерпели два поражения. В такой ситуации, несмотря на преимущество в индивидуальном мастерстве, игра могла сложиться как угодно — быстрый гол Федора Смолова во многом облегчил игру железнодорожникам, но за более чем 80 минут, остававшиеся до финального свистка, хозяева поля не смогли развить оперативно завоеванное преимущество.
Сербский наставник «Локомотива» Марко Николич в послематчевом комментарии в эфире канала «Матч Премьер» отметил, что победа над «Тамбовом» важна для его команды с психологической точки зрения. «Двигаемся вперед и продолжаем работу, — сказал он. — Наша работа — провести анализ и сделать все, что нужно для победы. Мы перестроили команду, я думаю, будем продолжать перестройку».
Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин, несмотря на поражение, похвалил свою команду. «Было немного ударов в створ. Знали, что с такой командой много моментов не будет; довольны тем, как развивалась игра, довольны самоотдачей. Если команда будет так играть — будем набирать очки», — подчеркнул специалист.
Программа восьмого тура РПЛ закроется в понедельник матчем «Динамо» — «Ахмат» (19:00). В девятом туре, который пройдет с 26 по 28 сентября, состоятся матчи «Тамбов» — «Спартак», «Зенит» — «Уфа», «Сочи» — «Краснодар», «Арсенал» — «Ростов», «Ахмат» — «Урал», ЦСКА — «Локомотив», «Ротор» — «Рубин» и «Химки» — «Динамо».