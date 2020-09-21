«Спартак» воспользовался осечкой чемпиона. Красно-белые догнали «Зенит» в таблице РПЛ

Источник: РИА "Новости"

Москвичи одержали гостевую победу благодаря голу нападающего Джордана Ларссона (4-я минута) — 23-летний форвард отметился голом в день рождения отца — бронзовому призеру чемпионата мира 1994 года в составе сборной Швеции Хенрику Ларссону в воскресенье исполнилось 48 лет.

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Окончательный счет во встрече красно-белые установили благодаря автоголу защитника «Рубина» Михаила Меркулова (21).

Футбол Премьер-лига 2020/2021 Тур 8, 20.09.2020, 16:30 Рубин 0 Спартак 2

С 61-й минуты гости играли в меньшинстве — это произошло из-за того, что защитник москвичей Павел Маслов получил две желтые карточки и был удален с поля. Численное преимущество напрямую сказалось на количестве опасных моментов у ворот со стороны «Рубина» — во втором тайме казанцы нанесли в створ ворот голкипера «Спартака» Александра Максименко пять ударов, а гости — ни одного.

«Ситуация с удалением Маслова получилась просто удивительной, — отметил на послематчевой пресс-конференции главный тренер “Спартака” Доменико Тедеско, комментируя один из ключевых эпизодов матча. — Он уверенно оборонялся, но едва сфолил в первом тайме, как сразу получил карточку. Мы готовились поменять его после перерыва, понимая риск — [Илья] Гапонов (защитник красно-белых, находившийся в заявке на игру — прим. ТАСС) пять минут ждал возможности выйти, но не успел. Маслов снова получил карточку, как только сфолил. Я рад, как ребята справлялись с давлением в своей штрафной, блокировали удары, но мы могли бы не давать сопернику так много подавать с флангов, могли выше встречать чужие атаки; есть над чем работать».

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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий, в свою очередь, назвал встречу со «Спартаком» матчем упущенных возможностей. «У “Спартака” был один удар в створ, что выразилось в два забитых мяча, — отметил наставник казанцев. — У нас было огромное количество моментов, к сожалению, которые мы не смогли реализовать. Когда говорят “матч упущенных возможностей”, для нас сегодня это был матч с таким классическим названием».

Спартак (Москва) Все о команде

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов в разговоре с корреспондентом ТАСС отметил, что ему понравилась игра команды в первом тайме. «Во второй половине игры больше 30 минут мы были в меньшинстве, но ребята полностью отдавались игре, выжимали максимум, поэтому и победа заслуженная. Игроки показали командное взаимодействие, что является большим плюсом работы Доменико [Тедеско] », — добавил он.

Российская Премьер-Лига Все о турнире

В восьми турах «Спартак» и «Зенит» набрали по 17 очков. Сине-бело-голубые располагаются выше благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. В девятом туре москвичи 26 сентября на выезде сыграют с «Тамбовом», а петербуржцы в тот же день дома примут «Уфу».

Один из клубов, при условии, что в следующем туре команды наберут по три очка, может уйти в небольшой отрыв уже в 10-м туре — 3 октября на «Открытие-Арене» состоится очная встреча «Спартака» и «Зенита».

Футбол Премьер-лига 2020/2021 Тур 8, 20.09.2020, 14:00 Уфа 0 ЦСКА 1

Замены принесли ЦСКА выездную победу над «Уфой»

Матчи против «Уфы» в РПЛ в последнее время складывались непросто для ЦСКА — команда из столицы Башкортостана не проигрывала армейцам в трех последних матчах чемпионата России (трижды команды сыграли вничью). В последний раз москвичи обыгрывали уфимцев в премьер-лиге в сентябре 2018-го — тогда встреча завершилась со счетом 3:0, а два мяча забил нападающий Тимур Жамалетдинов, который с этого сезона выступает за «Уфу». В воскресенье красно-синие одержали победу со счетом 1:0. Этот гол организовали вышедшие на замену футболисты — нападающий Федор Чалов выкатил мяч под удар полузащитнику Кристияну Бистровичу и тот попал в верхний угол ворот.

После матча главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отметил, что «Уфа» является неудобным соперником для всех команд РПЛ. «Они умеют организованно и компактно обороняться; весь вопрос в том, сколько ты найдешь шансов и как их используешь. У нас было достаточно предпосылок для того, чтобы забить второй гол. Напряжение висело до конца игры, хотя и качество атаки, и качество обороны у нас сегодня было на хорошем уровне», — сказал белорусский специалист.

ЦСКА (Москва) Все о команде

Наставник «Уфы» Вадим Евсеев, в свою очередь, остался недоволен футболистами, вышедшими на поле в матче с ЦСКА на замену. После перерыва в составе башкирской команды появились защитник Олег Данченко, полузащитники Данила Емельянов, Оливье Тилл и Дмитрий Сысуев, а также нападающий Николай Гиоргобиани. «Самоотдачи, эмоций хватало; есть вопросы к тем, кто выходил на замену — если будут играть только 11 человек, то это не команда. Хотелось бы увидеть от игроков, которые выходят на замену, активности, агрессии», — отметил он на послематчевой пресс-конференции, добавив, что вопрос о потенциальных новичках нужно адресовать не ему.

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Генеральный директор уфимского клуба Ринат Шайбеков в разговоре с корреспондентом ТАСС сказал, что новички в команде до 17 октября, дня закрытия трансферного окна, будут. «Усиление обязательно будет, до закрытия трансферного окна появятся новые игроки. Наш ориентир — молодые футболисты, которые могут раскрыть свой потенциал в “Уфе”», — заявил он.

Футбол Премьер-лига 2020/2021 Тур 8, 20.09.2020, 14:00 Арсенал Т 3 Сочи 2

Первое поражение «Сочи»

Проводящий второй сезон в РПЛ «Сочи» стал одним из главных открытий первой части чемпионата России. Команда из Краснодарского края после семи туров занимала второе место в турнирной таблице, набрав 15 очков и на один балл отставая от «Зенита». В воскресенье сочинцы могли воспользоваться осечкой «Зенита» и выйти на чистое первое место в случае гостевой победы над тульским «Арсеналом», но этого не произошло. Несмотря на то, что «Сочи» благодаря шестому в этом сезоне голу в исполнении Кристиана Нобоа вышел вперед, туляки еще до перерыва усилиями Сергея Ткачева и Эванса Кангва вышли вперед; после перерыва команды забили по голу, установив тем самым окончательный счет — 3:2 в пользу «Арсенала».

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов после матча признался, что не заметил какого-то влияния на игроков в связи с возможным выходом на первое место. «Мы были заряжены и хотели одержать победу. Мы были готовы обыгрывать “Арсенал”, но, как говорится, секундная расслабленность стоила нам очков», — сказал специалист.

Наставник «Арсенала» Сергей Подпалый, в свою очередь, похвалил команду за то, что после пропущенного мяча она сумела собраться. «В принципе, сегодняшней игрой я доволен и, думаю, зрители тоже остались довольны — увидели много голов и нашу победу. Все зависит от настроя ребят: уже говорил, если они выходят и есть самоотдача, то проблем у нас не будет», — отметил тренер туляков.

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Руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев в разговоре с корреспондентом ТАСС отметил, что матч его команды с «Сочи» наверняка понравился болельщикам. «Особенно приятно добиваться такого результата в прекрасной атмосфере, которую создали наши болельщики на стадионе, на следующий день после праздника Дня оружейника. Для Тулы это знаковое событие еще и потому, что сейчас отмечается 640 лет со дня победы в Куликовской битве. Не выиграть сегодня мы не имели права», — подчеркнул он.

Футбол Премьер-лига 2020/2021 Тур 8, 20.09.2020, 19:00 Локомотив 1 Тамбов 0

Серия «Локомотива» без побед подошла к концу

«Локомотив» и «Тамбов» подошли к очной встрече, занимая 11-е и 13-е места в турнирной таблице чемпионата России. Москвичи перед игрой с одним из аутсайдеров РПЛ не могли победить на протяжении пяти матчей (три ничьи и два поражения). Тамбовчане после двух поражений на старте сезона за аналогичный период одержали две победы, один раз сыграли вничью и потерпели два поражения. В такой ситуации, несмотря на преимущество в индивидуальном мастерстве, игра могла сложиться как угодно — быстрый гол Федора Смолова во многом облегчил игру железнодорожникам, но за более чем 80 минут, остававшиеся до финального свистка, хозяева поля не смогли развить оперативно завоеванное преимущество.

Сербский наставник «Локомотива» Марко Николич в послематчевом комментарии в эфире канала «Матч Премьер» отметил, что победа над «Тамбовом» важна для его команды с психологической точки зрения. «Двигаемся вперед и продолжаем работу, — сказал он. — Наша работа — провести анализ и сделать все, что нужно для победы. Мы перестроили команду, я думаю, будем продолжать перестройку».

Локомотив (Москва) Все о команде

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин, несмотря на поражение, похвалил свою команду. «Было немного ударов в створ. Знали, что с такой командой много моментов не будет; довольны тем, как развивалась игра, довольны самоотдачей. Если команда будет так играть — будем набирать очки», — подчеркнул специалист.

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