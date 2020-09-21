Гендиректор «Ротора» сообщил, что часть футболистов вылечилась от коронавирусной инфекции

Источник: РИА "Новости"

«Ротор» сообщил 12 сентября, что у семи футболистов клуба была обнаружена коронавирусная инфекция (COVID-19). Из-за этого волгоградцы не смогли провести матчи Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара» и «Ростова». Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) уже присудил волгоградцам техническое поражение в первом несостоявшемся матче; решение по второму из них будет принято 22 сентября.

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«К нам пришли позитивные новости! У группы заболевших игроков два подряд отрицательных результата теста, — сказал Рекечинский, отвечая на вопрос о том, есть ли в команде вылечившиеся после заражения коронавирусом. — Надеемся, что в ближайшее время все остальные футболисты с положительным результатом теста на коронавирус тоже полностью излечатся, мы сможем полноценно тренироваться».

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Ранее в понедельник «Ротор» заявил, что запланированный на 23 сентября матч группового этапа Бетсити — Кубка России против ставропольского «Динамо» не состоится. «Мы уже уведомили соперника о том, что не сможем принять участие в игре. Сейчас большинство наших ребят на самоизоляции, здоровье футболистов “Ротора” и соперника для нас в приоритете. Дата матча совпадает с игрой нашей молодежки против “Краснодара”, так что этот вариант [выпустить на матч Кубка России игроков молодежной команды] мы тоже не рассматривали», — отметил собеседник агентства.