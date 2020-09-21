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15:49 (мск), источник: ТАСС

Болельщики гостевых команд получили разрешение на посещение матчей РПЛ

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Болельщики гостевых команд получили разрешение на посещение матчей Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом журналистам сообщил генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев.

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В понедельник в Москве в очном формате состоялось общее собрание клубов премьер-лиги.

«Гостевым болельщикам будет разрешено приходить на футбол, — сказал Медведев. — Квота — пять процентов от билетной программы. Клубы между собой могут договориться об увеличении».

Во время загрузки произошла ошибка.

В июне прошлый сезон чемпионата России был возобновлен после трехмесячной паузы. Согласно регламенту, в восьми оставшихся турах зрители гостевых команд на стадион не допускались. В санитарном регламенте на сезон-2020/21 по этому поводу сказано следующее: «Квота билетов для зрителей гостевой команды в сектор активной поддержки не выделяется. В случае прохода на стадион таких зрителей ответственность за их поведение возлагается на организатора матча».

В последний раз общее собрание проходило очно 17 марта. Тогда было принято решение о приостановке чемпионата России сезона-2019/20, а президент лиги Сергей Прядкин был переизбран на новый срок.

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