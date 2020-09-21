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16:05 (мск), источник: ТАСС

Гендиректор «Локомотива» Кикнадзе возглавил рабочую группу РПЛ по телевизионным правам

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе возглавил рабочую группу Российской премьер-лиги (РПЛ) по оценке эффективности телевизионного контракта. Об этом журналистам сообщил гендиректор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев.

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Источник: РИА "Новости"

В понедельник в Москве в очном формате состоялось общее собрание клубов премьер-лиги.

«Будет работать группа по телевизионным правам. Рабочую группу возглавил Василий Кикнадзе, — сказал Медведев. — Группа пока не начала работать. Ее создали для того, чтобы права в перспективе стоили дороже».

Правами на показ матчей лиги владеет телеканал «Матч ТВ».

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