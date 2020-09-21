Гендиректор «Локомотива» Кикнадзе возглавил рабочую группу РПЛ по телевизионным правам
МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе возглавил рабочую группу Российской
МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе возглавил рабочую группу Российской
В понедельник в Москве в очном формате состоялось общее собрание клубов
«Будет работать группа по телевизионным правам. Рабочую группу возглавил Василий Кикнадзе, — сказал Медведев. — Группа пока не начала работать. Ее создали для того, чтобы права в перспективе стоили дороже».
Правами на показ матчей лиги владеет телеканал «Матч ТВ».