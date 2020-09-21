«Шанс заявить о себе». Стало известно о переговорах Зайнутдинова с клубом из топ-чемпионата Европы

«Помимо ЦСКА, были другие предложения из Европы, хорошие варианты. На нас выходила команда из топ-5 лиг Европы. Но там был следующий вариант: клуб существует в большой системе и он сразу хотел отдать в аренду игрока в команду поменьше из своей же системы. Мы хотели, чтобы Баха попал именно в основную команду и не ходил по арендам. Поэтому ЦСКА оказался более предпочтительным вариантом. Тем более, клуб играет в Лиге Европы, и футболист получит шанс заявить о себе», — отметил Новиков.