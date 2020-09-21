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16:13 (мск), источник: Vesti.kz

«Шанс заявить о себе». Стало известно о переговорах Зайнутдинова с клубом из топ-чемпионата Европы

Сейчас казахстанец выступает за ЦСКА.

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Источник: РИА "Новости"

Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов минувшим летом мог перейти в европейский клуб. Об этом корреспонденту Vesti.kz заявил его агент Евгений Новиков.

ЦСКА (Москва)

Специалист рассказал детали предложений, пояснив, почему для казахстанца был выбран именно московский ЦСКА.

«Помимо ЦСКА, были другие предложения из Европы, хорошие варианты. На нас выходила команда из топ-5 лиг Европы. Но там был следующий вариант: клуб существует в большой системе и он сразу хотел отдать в аренду игрока в команду поменьше из своей же системы. Мы хотели, чтобы Баха попал именно в основную команду и не ходил по арендам. Поэтому ЦСКА оказался более предпочтительным вариантом. Тем более, клуб играет в Лиге Европы, и футболист получит шанс заявить о себе», — отметил Новиков.

Напомним, что в конце августа Зайнутдинов перешел из «Ростова» в ЦСКА после того, как московский клуб активировал опцию выкупа. В нынешнем сезоне РПЛ казахстанец провел восемь матчей.

Алибек Кабенов  .

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