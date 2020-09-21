Клубы РПЛ обсуждали с РФС возможность открыть переговоры VAR
МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Представители клубов Тинькофф — Российской
МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Представители клубов Тинькофф — Российской
17 сентября Хачатурянц провел встречу с руководителями клубов. Во время мероприятия представитель союза рассказал о текущем статусе судейской реформы, начатой в конце прошлого года. Также участники встречи обсудили дальнейшие планы по ее реализации, взаимодействие между клубами и судейским комитетом, работу
«Хачатурянц ничего не хотел, у него есть поддержка от всех клубов, — сказал Сайманов. — Мы ему доверяем, были рабочие моменты, много обсуждали. Высказывались претензии, был очень открытый разговор о том, что нужно сделать, чтобы поменять ситуацию к лучшему. Может, стоит открыть переговоры VAR, может, еще что-то».
«Мы договорились встречаться почаще, каждые пять — шесть туров собираться и обсуждать. [Судейство] не без ошибок, но я вижу, что ситуация меняется в лучшую сторону. Верю, что будет лучше» , — добавил гендиректор «Рубина».
Единственный раз в истории российского футбола переговоры видеоассистентов с главным арбитром были опубликованы по итогам матча первого тура текущего сезона РПЛ между московским «Спартаком» и «Сочи» (2:2) после спорного эпизода с назначением пенальти в ворота