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16:55 (мск), источник: ТАСС

Клубы РПЛ обсуждали с РФС возможность открыть переговоры VAR

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Представители клубов Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) обсуждали с главой судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашотом Хачатурянцем возможность открыть переговоры видеоассистентов рефери с главным арбитром встречи. Об этом журналистам заявил генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов.

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Источник: Reuters

17 сентября Хачатурянц провел встречу с руководителями клубов. Во время мероприятия представитель союза рассказал о текущем статусе судейской реформы, начатой в конце прошлого года. Также участники встречи обсудили дальнейшие планы по ее реализации, взаимодействие между клубами и судейским комитетом, работу экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, порядок использования системы видеоассистента рефери (VAR) и предложения по системе мотивации судей.

«Хачатурянц ничего не хотел, у него есть поддержка от всех клубов, — сказал Сайманов. — Мы ему доверяем, были рабочие моменты, много обсуждали. Высказывались претензии, был очень открытый разговор о том, что нужно сделать, чтобы поменять ситуацию к лучшему. Может, стоит открыть переговоры VAR, может, еще что-то».

«Мы договорились встречаться почаще, каждые пять — шесть туров собираться и обсуждать. [Судейство] не без ошибок, но я вижу, что ситуация меняется в лучшую сторону. Верю, что будет лучше» , — добавил гендиректор «Рубина».

Единственный раз в истории российского футбола переговоры видеоассистентов с главным арбитром были опубликованы по итогам матча первого тура текущего сезона РПЛ между московским «Спартаком» и «Сочи» (2:2) после спорного эпизода с назначением пенальти в ворота красно-белых и заявления владельца клуба Леонида Федуна о снятии «Спартака» с чемпионата из-за подобных судейских ошибок.

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