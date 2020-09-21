Клубы РПЛ обсуждали с РФС возможность открыть переговоры VAR

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17 сентября Хачатурянц провел встречу с руководителями клубов. Во время мероприятия представитель союза рассказал о текущем статусе судейской реформы, начатой в конце прошлого года. Также участники встречи обсудили дальнейшие планы по ее реализации, взаимодействие между клубами и судейским комитетом, работу экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, порядок использования системы видеоассистента рефери (VAR) и предложения по системе мотивации судей.

«Хачатурянц ничего не хотел, у него есть поддержка от всех клубов, — сказал Сайманов. — Мы ему доверяем, были рабочие моменты, много обсуждали. Высказывались претензии, был очень открытый разговор о том, что нужно сделать, чтобы поменять ситуацию к лучшему. Может, стоит открыть переговоры VAR, может, еще что-то».

«Мы договорились встречаться почаще, каждые пять — шесть туров собираться и обсуждать. [Судейство] не без ошибок, но я вижу, что ситуация меняется в лучшую сторону. Верю, что будет лучше» , — добавил гендиректор «Рубина».