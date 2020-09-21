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18:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Химки» расторгли контракт с Дмитрием Гунько

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Подмосковный футбольный клуб «Химки» на своем официальном сайте сообщил, что расторг контракт с главным тренером команды Дмитрием Гунько.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Контракт главного тренера команды Дмитрия Гунько расторгнут по соглашению сторон. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Игорь Ющенко, который будет готовить команду к следующему матчу РПЛ, — говорится в сообщении. — Игорь Ющенко был первым капитаном «красно-черных» и прошел с клубом путь от любителей до премьер-лиги как игрок и тренер. В сложные моменты Ющенко неоднократно исполнял обязанности главного тренера «Химок».

«Химки» в пятницу на выезде проиграли «Краснодару» со счетом 2:7 в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). В воскресенье министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что руководство «Химок» будет искать на место главного тренера более опытного специалиста.

Российская Премьер-Лига

В понедельник Гунько опубликовал на своей странице в Instagram пост, в котором он попрощался с футболистами и тренерским штабом «Химок», однако затем удалил запись.

В понедельник РИА Новости со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией, сообщило о готовящемся назначении Игоря Черевченко на пост главного тренера «Химок».

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