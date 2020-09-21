«Химки» расторгли контракт с Дмитрием Гунько
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Подмосковный футбольный клуб «Химки» на своем официальном сайте сообщил, что расторг контракт с главным тренером команды Дмитрием Гунько.
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Подмосковный футбольный клуб «Химки» на своем официальном сайте сообщил, что расторг контракт с главным тренером команды Дмитрием Гунько.
«Контракт главного тренера команды Дмитрия Гунько расторгнут по соглашению сторон. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Игорь Ющенко, который будет готовить команду к следующему матчу РПЛ, — говорится в сообщении. — Игорь Ющенко был первым капитаном «красно-черных» и прошел с клубом путь от любителей до
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В понедельник Гунько опубликовал на своей странице в Instagram пост, в котором он попрощался с футболистами и тренерским штабом «Химок», однако затем удалил запись.
В понедельник РИА Новости со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией, сообщило о готовящемся назначении Игоря Черевченко на пост главного тренера «Химок».