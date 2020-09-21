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21:18 (мск), источник: ТАСС

«Динамо» вырвало победу у «Ахмата» в матче восьмого тура РПЛ

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Московское «Динамо» победило грозненский «Ахмат» со счетом 1:0 в домашнем матче восьмого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «ВТБ-Арене».

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Источник: ИТАР-ТАСС

На первой компенсированной ко второму тайму минуте гол забил Иван Ордец. На 80-й минуте защитник грозненского клуба Мирослав Богосавац получил вторую желтую карточку и покинул поле. Для голкипера «Динамо» Антона Шунина этот матч стал 80-м без пропущенных мячей в чемпионате России, в составе команды он сыграл 220 матчей в турнире. Вратарь «Ахмата» Виталий Гудиев провел первый матч в текущем сезоне РПЛ.

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«Динамо» обыграло «Ахмат» дома впервые с 23 ноября 2014 года (3:0). «Динамо» прервало безвыигрышную серию из трех матчей (одна ничья, два поражения).

Впервые в стартовом составе «Динамо» на поле появился полузащитник Даниил Лесовой, присоединившийся к клубу 7 сентября. До этого он выходил на замену в матче второго квалификационного раунда против тбилисского «Локомотива». Болельщики отметили поражение от грузинского клуба (1:2) ироничным баннером «Спасибо за евросезон». В пятницу стало известно, что главный тренер бело-голубых Кирилл Новиков продолжит руководить командой, несмотря на вылет из еврокубков.

После восьми туров «Динамо» с 14 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, «Ахмат» с 10 очками располагается на 10-й строчке.

В следующем туре бело-голубые сыграют 28 сентября в гостях с подмосковными «Химками», грозненцы днем ранее примут екатеринбургский «Урал».

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1:0
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