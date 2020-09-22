РФС: гол Дзюбы «Уралу» засчитан ошибочно
Специальный советник генерального секретаря РФС совместно с командой проекта ВАР в России назвали ошибочным решение засчитать гол «Зенита» в матче 8-го тура
Специальный советник генерального секретаря РФС совместно с командой проекта ВАР в России назвали ошибочным решение засчитать гол «Зенита» в матче 8-го тура
В РФС отметили, что линия офсайда была проведена неправильно: по голове Дзюбы, а не по стопе.
«В соответствии с «протоколом ИФАБ ВАР» гол был проверен на наличие
Поскольку игроки «Зенита» и «Урала» располагались близко друг к другу, было необходимо, чтобы ВАР и АВАР (с помощью оператора повторов) использовали технологию по определению офсайда с помощью линий. Они неверно разместили линию по расположению головы игрока «Зенита», что, по сравнению с линией по стопе игрока «Урала», показало, что игрок «Зенита» не находился в офсайде. Однако, если бы линия была размещена, как ей следовало и быть, по позиции стопы игрока «Зенита», технология показала бы, что он находился в офсайде. ВАР и АВАР неправильно использовали только линию по голове.
При этом в РФС отметили, что судья на поле действовал по правилам и принял решение в соответствии с получаемой от ВАР информацией.
РФС подвел итоги разбора спорного эпизода: