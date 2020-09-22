РФС: гол Дзюбы «Уралу» засчитан ошибочно

«В соответствии с «протоколом ИФАБ ВАР» гол был проверен на наличие какого-либо нарушения со стороны атакующей команды, включая положение «вне игры», — говорится в сообщении РФС. — По мнению ассистента судьи, в момент паса со стороны партнера игрок «Зенита» номер 22 (Дзюба) находился в положении «вне игры», поскольку был ближе к линии ворот соперника, чем мяч и предпоследний игрок обороняющейся команды.

Поскольку игроки «Зенита» и «Урала» располагались близко друг к другу, было необходимо, чтобы ВАР и АВАР (с помощью оператора повторов) использовали технологию по определению офсайда с помощью линий. Они неверно разместили линию по расположению головы игрока «Зенита», что, по сравнению с линией по стопе игрока «Урала», показало, что игрок «Зенита» не находился в офсайде. Однако, если бы линия была размещена, как ей следовало и быть, по позиции стопы игрока «Зенита», технология показала бы, что он находился в офсайде. ВАР и АВАР неправильно использовали только линию по голове.