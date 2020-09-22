Газзаев рассказал, почему ушел из футбола
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Заслуженный тренер России, многократный чемпион страны Валерий Газзаев рассказал, почему перестал тренировать.
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Заслуженный тренер России, многократный чемпион страны Валерий Газзаев рассказал, почему перестал тренировать.
Последним клубом в тренерской карьере Газзаева была владикавказская «Алания», которую специалист покинул в 2013 году.
«Каждый человек должен ставить перед собой самые высокие задачи. Выиграть кубок страны в пятый или шестой раз — это для меня уже не мотивация. Второй раз взять Кубок УЕФА — тоже. Всегда хочется большего», — рассказал Газзаев в выпуске
«У меня были разговоры с некоторыми футбольными руководителями, которые хотели пригласить меня. Но я ставил задачу: надо выиграть
Газзаев является четырехкратным чемпионом России по футболу и обладателем четырех национальных Кубков. В 2005 году специалист вместе с московским ЦСКА выиграл Кубок УЕФА.