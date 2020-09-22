Газзаев рассказал, почему ушел из футбола

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/LiIkCimQosQ" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Последним клубом в тренерской карьере Газзаева была владикавказская «Алания», которую специалист покинул в 2013 году.

«Каждый человек должен ставить перед собой самые высокие задачи. Выиграть кубок страны в пятый или шестой раз — это для меня уже не мотивация. Второй раз взять Кубок УЕФА — тоже. Всегда хочется большего», — рассказал Газзаев в выпуске YouTube-шоу «Сычев подкаст и Денис Казанский».

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«У меня были разговоры с некоторыми футбольными руководителями, которые хотели пригласить меня. Но я ставил задачу: надо выиграть что-то серьезное. Для этого нужны хорошие игроки, футбольная инфраструктура. Если вы не готовы это обеспечить, то у меня не будет желания занимать третье место и угрожать второму. Такой задачи передо мной не стоит», — добавил Газзаев.

С 2016 года Газзаев является депутатом Госдумы.