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18:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Газзаев рассказал, почему ушел из футбола

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Заслуженный тренер России, многократный чемпион страны Валерий Газзаев рассказал, почему перестал тренировать.

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Последним клубом в тренерской карьере Газзаева была владикавказская «Алания», которую специалист покинул в 2013 году.

«Каждый человек должен ставить перед собой самые высокие задачи. Выиграть кубок страны в пятый или шестой раз — это для меня уже не мотивация. Второй раз взять Кубок УЕФА — тоже. Всегда хочется большего», — рассказал Газзаев в выпуске YouTube-шоу «Сычев подкаст и Денис Казанский».

ЦСКА (Москва)

«У меня были разговоры с некоторыми футбольными руководителями, которые хотели пригласить меня. Но я ставил задачу: надо выиграть что-то серьезное. Для этого нужны хорошие игроки, футбольная инфраструктура. Если вы не готовы это обеспечить, то у меня не будет желания занимать третье место и угрожать второму. Такой задачи передо мной не стоит», — добавил Газзаев.

С 2016 года Газзаев является депутатом Госдумы.

Газзаев является четырехкратным чемпионом России по футболу и обладателем четырех национальных Кубков. В 2005 году специалист вместе с московским ЦСКА выиграл Кубок УЕФА.

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