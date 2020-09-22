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21:49 (мск), источник: ТАСС

Арбитр Вилков назначен на матч девятого тура РПЛ ЦСКА — «Локомотив»

ТАСС, 22 сентября. Арбитр Михаил Вилков обслужит встречу девятого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими ЦСКА и «Локомотивом». Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

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Источник: РИА "Новости"

Встреча пройдет 27 сентября на «ВЭБ-Арене», начало — 19:00 мск. Ассистентами главного арбитра назначены Дмитрий Мосякин и Илья Елеференко. За систему видеоассистента рефери (VAR) будут отвечать Сергей Карасев и Валерий Данченко.

Футбол

Премьер-лига 2020/2021
Тур 9, 27.09.2020, 19:00

ЦСКА-Локомотив-

Тур начнется 26 сентября тремя встречами. Игорь Панин будет работать на матче «Тамбов» — «Спартак» (Москва), Алексей Сухой — на встрече «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Уфа», Сергей Карасев — на игре «Сочи» — «Краснодар».

27 сентября «Ростов» в гостях встретится с тульским «Арсеналом», игру рассудит Виталий Мешков. В этот же день грозненский «Ахмат» сыграет с екатеринбургским «Уралом», встречу обслужит бригада Павла Кукуяна. На встречу между волгоградским «Ротором» и казанским «Рубином» назначен Владислав Безбородов.

Тур завершится 28 сентября матчем между подмосковными «Химками» и московским «Динамо», ее обслужит бригада во главе с Сергеем Ивановым.

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