Арбитр Вилков назначен на матч девятого тура РПЛ ЦСКА — «Локомотив»
ТАСС, 22 сентября. Арбитр Михаил Вилков обслужит встречу девятого тура Тинькофф — Российской
ТАСС, 22 сентября. Арбитр Михаил Вилков обслужит встречу девятого тура Тинькофф — Российской
Встреча пройдет 27 сентября на «ВЭБ-Арене», начало — 19:00 мск. Ассистентами главного арбитра назначены Дмитрий Мосякин и Илья Елеференко. За систему видеоассистента рефери (VAR) будут отвечать Сергей Карасев и Валерий Данченко.
Тур начнется 26 сентября тремя встречами. Игорь Панин будет работать на матче «Тамбов» — «Спартак» (Москва), Алексей Сухой — на встрече «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Уфа», Сергей Карасев — на игре «Сочи» — «Краснодар».
27 сентября «Ростов» в гостях встретится с тульским «Арсеналом», игру рассудит Виталий Мешков. В этот же день грозненский «Ахмат» сыграет с екатеринбургским «Уралом», встречу обслужит бригада Павла Кукуяна. На встречу между волгоградским «Ротором» и казанским «Рубином» назначен Владислав Безбородов.
Тур завершится 28 сентября матчем между подмосковными «Химками» и московским «Динамо», ее обслужит бригада во главе с Сергеем Ивановым.