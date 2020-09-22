Арбитр Вилков назначен на матч девятого тура РПЛ ЦСКА — «Локомотив»

Источник: РИА "Новости"

Встреча пройдет 27 сентября на «ВЭБ-Арене», начало — 19:00 мск. Ассистентами главного арбитра назначены Дмитрий Мосякин и Илья Елеференко. За систему видеоассистента рефери (VAR) будут отвечать Сергей Карасев и Валерий Данченко.

Футбол Премьер-лига 2020/2021 Тур 9, 27.09.2020, 19:00 ЦСКА - Локомотив -

Тур начнется 26 сентября тремя встречами. Игорь Панин будет работать на матче «Тамбов» — «Спартак» (Москва), Алексей Сухой — на встрече «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Уфа», Сергей Карасев — на игре «Сочи» — «Краснодар».

27 сентября «Ростов» в гостях встретится с тульским «Арсеналом», игру рассудит Виталий Мешков. В этот же день грозненский «Ахмат» сыграет с екатеринбургским «Уралом», встречу обслужит бригада Павла Кукуяна. На встречу между волгоградским «Ротором» и казанским «Рубином» назначен Владислав Безбородов.