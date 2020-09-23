«Сожрали с потрохами». Футболист сборной Казахстана попал в команду неудачников РПЛ
В последнем туре его команда проиграла 2:7.
В последнем туре его команда проиграла 2:7.
Российский портал Rusfootball.info составил сборную неудачников восьмого тура РПЛ, куда вошел казахстанский полузащитник Исламбек Куат, выступающий за «Химки».
Подмосковный клуб в минувшем туре в гостях разгромно уступил «Краснодару» со счетом 2:7. В той игре Куат вышел в стартовом составе и отыграл 85 минут.
«Семь пропущенных командой голов — мрачный показатель работы опорного полузащитника. Олссон и компания сожрали несчастного хавбека сборной Казахстана с потрохами. Один отбор и один перехват за практически полный матч — крайне низкие показатели для опорника (особенно в игре против команды, у которой требуется отбирать мяч две трети игрового времени). Ах да, конечно — последний гол “Краснодара” был забит уже после ухода Исламбека с поля. Ну это же все меняет, не правда ли?» — пишет издание.
Ранее известный агент Дмитрий Селюк критически высказался о трансфере Куата в «Химки».
Куат подписал контракт с клубом в начале сентября. За команду казахстанец успел провести два матча. «Химки», набрав три очка в восьми стартовых турах, занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ.