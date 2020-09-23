«Сожрали с потрохами». Футболист сборной Казахстана попал в команду неудачников РПЛ

«Семь пропущенных командой голов — мрачный показатель работы опорного полузащитника. Олссон и компания сожрали несчастного хавбека сборной Казахстана с потрохами. Один отбор и один перехват за практически полный матч — крайне низкие показатели для опорника (особенно в игре против команды, у которой требуется отбирать мяч две трети игрового времени). Ах да, конечно — последний гол “Краснодара” был забит уже после ухода Исламбека с поля. Ну это же все меняет, не правда ли?» — пишет издание.