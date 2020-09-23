«Спартак» ведет переговоры по трансферу полузащитника «Нанта»

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Информацию о переговорах подтвердили во французском клубе. Отмечается, что «Нант» готов продать футболиста за €10 млн.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--bcd89dc5037c9d3a7f28" data-vnd="bcd89dc5037c9d3a7f28" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=bcd89dc5037c9d3a7f28" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В прошлом сезоне чемпионата страны 26-летний футболист принял участие в 27 матчах, в которых забил три мяча.

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