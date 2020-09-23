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13:39 (мск), источник: Газета.Ру

«Спартак» ведет переговоры по трансферу полузащитника «Нанта»

Московский «Спартак» заинтересован в приобретении полузащитника «Нанта» Абдулайе Туре, сообщает L’Equipe.

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Информацию о переговорах подтвердили во французском клубе. Отмечается, что «Нант» готов продать футболиста за €10 млн.

Во время загрузки произошла ошибка.

В прошлом сезоне чемпионата страны 26-летний футболист принял участие в 27 матчах, в которых забил три мяча.

Спартак (Москва)

Ранее сообщалось, что французский «Ренн» не хочет отпускать защитника в «Спартак».

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