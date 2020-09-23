«Спартак» ведет переговоры по трансферу полузащитника «Нанта»
Московский «Спартак» заинтересован в приобретении полузащитника «Нанта» Абдулайе Туре, сообщает L’Equipe.
Московский «Спартак» заинтересован в приобретении полузащитника «Нанта» Абдулайе Туре, сообщает L’Equipe.
Информацию о переговорах подтвердили во французском клубе. Отмечается, что «Нант» готов продать футболиста за €10 млн.
В прошлом сезоне чемпионата страны 26-летний футболист принял участие в 27 матчах, в которых забил три мяча.
Ранее сообщалось, что французский «Ренн» не хочет отпускать защитника в «Спартак».