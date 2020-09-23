Кошмарный вечер Куата, первый «старт» Зайнутдинова и замена Быстрова. Как сыграли казахстанцы в 8-м туре РПЛ
Одна победа на троих.
Одна победа на троих.
Футболисты сборной Казахстана Марат Быстров, Исламбек Куат и Бахтиер Зайнутдинов продолжают набирать обороты в новом сезоне чемпионата России. Корреспондент Vesti.kz рецензирует выступления игроков в рамках восьмого тура РПЛ.
Исламбек Куат. «Краснодар» 7:2 «Химки».
Чудовищный матч для «Химок», последствия которого оказались очень серьезными, поскольку подмосковный клуб покинули спортивный директор Сергей Егоров и главный тренер Дмитрий Гунько. По данным Whoscored, у Куата всего 18 касаний за матч, 12 передач (50 процентов точности), один фол и общая оценка 5,50. Креативная линия «Краснодара» просто разобрала на молекулы оборону «Химок», а Куат, будучи опорным полузащитником, не успевал за быстрыми и креативными соперниками.
После игры на Исламбека обрушился шквал критики со всех сторон, в том числе от агента Дмитрия Селюка. Традиционно высказывания с его стороны получились не самыми однозначными, но с
Бахтиер Зайнутдинов. «Уфа» 0:1 ЦСКА.
Первый матч в стартовом составе ЦСКА получился для Бахтиера вполне качественным и удачным по результату. Гончаренко применил тот же прием, который использовал Карпин в «Ростове», когда там играл казахстанец. Зайнутдинов весь матч активно менялся флангами с Константином Кучаевым. Бахтиер совершил 40 касаний мяча, отдал 26 передач (88,5 процента точных), но совсем не обострял и не бил по воротам, оценка от Whoscored — 6,59. Радует, что доверие Гончаренко к Зайнутдинову лишь крепнет, но конкуренция с фланговыми игроками ЦСКА продолжается.
Марат Быстров. «Динамо» 1:0 «Ахмат».
Правый защитник сборной Казахстана снова вышел скорее на позиции вингера, но отыграть полный матч ему не удалось, игрока заменили во втором тайме, на 55-й минуте. При этом Быстров оказался в пятерке лучших игроков «Ахмата» в этом матче, Whoscored поставил ему оценку 6,83. Возможно, замена казахстанца связана еще и с тем, что Марат отыграл больше 70 минут в кубковом матче против команды «Знамя», поэтому выглядел не столь свежо и остро. В конце встречи «Динамо» удалось забить победный гол, а затем главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев выдал красочный спич относительно соперника и всей игры.