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13:51 (мск), источник: Vesti.kz

Кошмарный вечер Куата, первый «старт» Зайнутдинова и замена Быстрова. Как сыграли казахстанцы в 8-м туре РПЛ

Одна победа на троих.

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Источник: РИА "Новости"

Футболисты сборной Казахстана Марат Быстров, Исламбек Куат и Бахтиер Зайнутдинов продолжают набирать обороты в новом сезоне чемпионата России. Корреспондент Vesti.kz рецензирует выступления игроков в рамках восьмого тура РПЛ.

Исламбек Куат. «Краснодар» 7:2 «Химки».

Чудовищный матч для «Химок», последствия которого оказались очень серьезными, поскольку подмосковный клуб покинули спортивный директор Сергей Егоров и главный тренер Дмитрий Гунько. По данным Whoscored, у Куата всего 18 касаний за матч, 12 передач (50 процентов точности), один фол и общая оценка 5,50. Креативная линия «Краснодара» просто разобрала на молекулы оборону «Химок», а Куат, будучи опорным полузащитником, не успевал за быстрыми и креативными соперниками.

Российская Премьер-Лига

После игры на Исламбека обрушился шквал критики со всех сторон, в том числе от агента Дмитрия Селюка. Традиционно высказывания с его стороны получились не самыми однозначными, но с чем-то точно можно согласиться, Куата действительно бросили под танки в первых же матчах и у него не было времени адаптироваться к новой команде. Результаты болезненные, но, возможно, с приходом нового главного тренера ситуация станет гораздо лучше, как у «Химок», так и у Куата.

ЦСКА (Москва)

Бахтиер Зайнутдинов. «Уфа» 0:1 ЦСКА.

Первый матч в стартовом составе ЦСКА получился для Бахтиера вполне качественным и удачным по результату. Гончаренко применил тот же прием, который использовал Карпин в «Ростове», когда там играл казахстанец. Зайнутдинов весь матч активно менялся флангами с Константином Кучаевым. Бахтиер совершил 40 касаний мяча, отдал 26 передач (88,5 процента точных), но совсем не обострял и не бил по воротам, оценка от Whoscored — 6,59. Радует, что доверие Гончаренко к Зайнутдинову лишь крепнет, но конкуренция с фланговыми игроками ЦСКА продолжается.

Марат Быстров. «Динамо» 1:0 «Ахмат».

Правый защитник сборной Казахстана снова вышел скорее на позиции вингера, но отыграть полный матч ему не удалось, игрока заменили во втором тайме, на 55-й минуте. При этом Быстров оказался в пятерке лучших игроков «Ахмата» в этом матче, Whoscored поставил ему оценку 6,83. Возможно, замена казахстанца связана еще и с тем, что Марат отыграл больше 70 минут в кубковом матче против команды «Знамя», поэтому выглядел не столь свежо и остро. В конце встречи «Динамо» удалось забить победный гол, а затем главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев выдал красочный спич относительно соперника и всей игры.

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