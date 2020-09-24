Воспитанник «Тобола» из РПЛ рассказал о предложении выступать за сборную Казахстана

Уроженец Костаная Александр Зуев, выступающий за «Рубин» в российской премьер-лиге, рассказал в интервью «Бизнес Online», как его пытались пригласить в сборную Казахстана.

— В Казахстан тебя пытались привлечь в сборную?

— Да, выходили на меня. Но на этом все.

— Можешь рассказать, как так получилось, что ты родился в городе Костанай в Казахстане, хотя родители у тебя русские?

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— Насколько я знаю, прабабушку и прадедушку туда отправили поднимать целину, и они там остались. Соответственно, вся моя семья там родилась и пробыла там до определенного времени. Мы с родителями уехали оттуда в 2008 году.

— Что это за место?

— Маленький, уютный и чистый город. 300 тысяч населения. Там есть команда «Тобол» — моя первая команда, где я делал первые футбольные шаги. Это достаточно хороший клуб на уровне топ-3 лучших в стране. У меня о Костанае только теплые и положительные воспоминания, ведь там прошло мое детство. На протяжении многих лет я туда часто приезжаю в гости к своим близким.

В 2013 году Зуев в составе юношеской сборной России (до 17 лет) стал чемпионом Европы. Через год вместе с командой он дошел до финала Евро (до 19 лет). Также хавбек выступал за молодежную сборную.