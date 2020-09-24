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12:38 (мск), источник: ТАСС

РФС: Барнаульское «Динамо» должно обратиться в «Спартак» для получения выплат за Соболева

МОСКВА, 24 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Руководство барнаульского «Динамо» нужно напрямую обратиться в московский «Спартак», а не в Российский футбольный союз (РФС) или Российскую премьер-лигу (РПЛ) для разрешения вопроса о получении солидарных выплат за нападающего Александра Соболева. Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций РФС.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее Telegram-канал «В курсе», ссылаясь на представителей «Динамо», сообщил о том, что клуб отправил запросы в РФС и РПЛ для того, чтобы получить солидарные выплаты за трансфер нападающего Соболева из «Крыльев Советов» в «Спартак», он является воспитанником барнаульского клуба. В сообщении отмечалось, что в «Томь», за которую форвард играл с 2016 по 2017 год, уже были переведены соответствующие выплаты в размере 0,88% от трансфера игрока в московский клуб.

«Школа может обратиться в лигу и РФС, если хочет перепроверить трансферную стоимость футболиста, — сообщили в службе коммуникаций РФС. — Если “Динамо” нужна эта информация, то им нужно направить запрос в лигу, так как трансферный договор находится у них. Для получения же солидарной выплаты школа должна обратиться напрямую в “Спартак”, как это сделали их коллеги из “Томи”».

«Порядок осуществления солидарных выплат за футболистов четко описан в регламенте по статусу и переходам, опубликованном на сайте РФС в разделе “документы”, — отметили в союзе. — Этот механизм полностью приведен в статье 25 данного регламента. В нем ясно сказано, что получение солидарных выплат в стандартной процедуре проходит без участия Российского футбольного союза. Школа обращается напрямую в новый клуб футболиста-профессионала с письменным требованием провести расчет и осуществить солидарную выплату в соответствии с паспортом футболиста».

Соболев выступает за «Спартак» с февраля 2020 года. Вторую часть сезона он проводил в московском клубе на правах аренды из «Крыльев Советов», в мае красно-белые подписали с нападающим полноценный контракт. 23-летний форвард принял участие в 22 матчах «Спартака» во всех турнирах, забив семь мячей и отдав пять голевых передач.

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