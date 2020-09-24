Бывший игрок «Ювентуса» приблизился к выступлениям в РПЛ

Источник: AP 2020

Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) предложил 34-летнему форварду контракт на 2,4 миллиона евро в год. Кроме того, «Локомотив» готов выплатить бывшему игроку «Ювентуса» бонус за подписание соглашения в размере трех миллионов евро. Стороны близки к подписанию контракта.

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Минувший сезон Манджукич провел в составе катарского «Аль-Духаиля». Хорват принял участие в семи матчах команды и сумел отличиться лишь однажды.

Локомотив (Москва) Все о команде

Манджукич известен по выступлениям за «Ювентус», «Баварию» и мадридский «Атлетико». Он пять раз выигрывал чемпионат Италии, дважды становился чемпионом Германии и завоевывал кубок Лиги чемпионов в составе «Баварии».