Испанец Альберто Наварро вошел в тренерский штаб ФК «Зенит»
ТАСС, 24 сентября. Испанский тренер по физической подготовке Альберто Наварро вошел в тренерский штаб
ТАСС, 24 сентября. Испанский тренер по физической подготовке Альберто Наварро вошел в тренерский штаб
«В первую очередь хочу внести свою лепту в то хорошее, что уже существует здесь, используя весь опыт, который у меня есть, — приводит слова специалиста
Ранее испанский специалист работал в московском «Локомотиве», где персонально занимался с бывшим полузащитником железнодорожников Мануэлом Фернандешем.
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