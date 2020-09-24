Испанец Альберто Наварро вошел в тренерский штаб ФК «Зенит»

«В первую очередь хочу внести свою лепту в то хорошее, что уже существует здесь, используя весь опыт, который у меня есть, — приводит слова специалиста пресс-служба клуба. — К счастью, в “Зените” потрясающие специалисты по физподготовке, и я хочу составить им достойную компанию. Сложностей в общении не будет никаких: я говорю на испанском, португальском, английском, хотя последний хочется улучшить. И, разумеется, цель на ближайший год — выучить русский язык», — рассказал Наварро.