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14:38 (мск), источник: ТАСС

Испанец Альберто Наварро вошел в тренерский штаб ФК «Зенит»

ТАСС, 24 сентября. Испанский тренер по физической подготовке Альберто Наварро вошел в тренерский штаб санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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«В первую очередь хочу внести свою лепту в то хорошее, что уже существует здесь, используя весь опыт, который у меня есть, — приводит слова специалиста пресс-служба клуба. — К счастью, в “Зените” потрясающие специалисты по физподготовке, и я хочу составить им достойную компанию. Сложностей в общении не будет никаких: я говорю на испанском, португальском, английском, хотя последний хочется улучшить. И, разумеется, цель на ближайший год — выучить русский язык», — рассказал Наварро.

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Ранее испанский специалист работал в московском «Локомотиве», где персонально занимался с бывшим полузащитником железнодорожников Мануэлом Фернандешем.

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Зенит (Санкт-Петербург)

Клуб из Санкт-Петербурга после восьми туров занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. В девятом туре сине-бело-голубые дома сыграют против «Уфы». Встреча состоится 26 сентября, начало — 16:30 мск.

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