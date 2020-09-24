«Зенит» нацелился на чемпиона мира

Источник: AP 2020

Отмечается, что клуб ищет варианты усиления позиции центрального хавбека. «Зенит» отказался от приобретения игрока ЦСКА Николы Влашича и переключился на кандидатуру немца. Клуб ведет активные переговоры по трансферу. Также за игроком наблюдает другой представитель Российской премьер-лиги (РПЛ) — «Краснодар».

Зенит (Санкт-Петербург) Все о команде

14 сентября стало известно, что «Зенит» пытался приобрести Влашича у ЦСКА. Отмечалось, что санкт-петербургский клуб был готов потратить на трансфер 35 миллионов евро.

ПСЖ (Париж) Все о команде