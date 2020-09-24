Решение о проведении матча РПЛ «Ротор» — «Рубин» будет принято не раньше 25 сентября

Источник: РИА "Новости"

Матч между «Ротором» и «Рубином» согласно календарю чемпионата России по футболу должен состояться 27 сентября. Начало встречи намечено на 19:00 мск.

«Мы в процессе, — сказал Рекечинский, отвечая на вопрос о том, состоится ли матч “Ротор” — “Рубин”. — Раньше завтрашнего вечера [решения] не будет».

12 сентября «Ротор» объявил о семи зараженных в команде. После этого команда не смогла принять участие в матчах седьмого и восьмого туров РПЛ против «Краснодара» и «Ростова» — в обоих случаях волгоградцам были засчитаны технические поражения со счетом 0:3. 21 сентября клуб сообщил, что не сможет принять участие в игре Бетсити — Кубка России против ставропольского «Динамо»; решение по этой встрече будет принято Контрольно-дисциплинарным комитетом Российского футбольного союза (РФС).