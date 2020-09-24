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15:58 (мск), источник: ТАСС

Решение о проведении матча РПЛ «Ротор» — «Рубин» будет принято не раньше 25 сентября

МОСКВА, 24 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Решение о том, состоится ли матч девятого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Ротором» и «Рубином», будет принято не раньше 25 сентября. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор волгоградского клуба Андрей Рекечинский.

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Источник: РИА "Новости"

Матч между «Ротором» и «Рубином» согласно календарю чемпионата России по футболу должен состояться 27 сентября. Начало встречи намечено на 19:00 мск.

«Мы в процессе, — сказал Рекечинский, отвечая на вопрос о том, состоится ли матч “Ротор” — “Рубин”. — Раньше завтрашнего вечера [решения] не будет».

12 сентября «Ротор» объявил о семи зараженных в команде. После этого команда не смогла принять участие в матчах седьмого и восьмого туров РПЛ против «Краснодара» и «Ростова» — в обоих случаях волгоградцам были засчитаны технические поражения со счетом 0:3. 21 сентября клуб сообщил, что не сможет принять участие в игре Бетсити — Кубка России против ставропольского «Динамо»; решение по этой встрече будет принято Контрольно-дисциплинарным комитетом Российского футбольного союза (РФС).

После восьми туров «Ротор» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав два очка. Отставание от 12-й строчки, которая гарантирует сохранение прописки в премьер-лиге на сезон-2021/22, составляет шесть очков.

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