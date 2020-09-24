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20:14 (мск), источник: Чемпионат.com

Леонид Федун награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени

Владелец «Спартака» Леонид Федун награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени, сообщается на официальном сайте московского клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Награда вручена за вклад в развитие нефтегазовой отрасли России, говорится в указе, подписанном президентом страны Владимиром Путиным.

«Поздравляем Леонида Арнольдовича!» — говорится в сообщении пресс-службы «Спартака».

Спартак (Москва)

Ранее стало известно, что «Спартак» оспорит решение РФС о штрафе Федуна за высказывание о снятии команды с чемпионата России в Спортивном арбитражном суде (CAS). Напомним, гнев Федуна вызвало судейство в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Сочи» (2:2). В ворота московского клуба было назначено два пенальти, второй из которых впоследствии был признан назначенным ошибочно. После матча Федун заявил, что собирается снять «Спартак» с чемпионата России. Через несколько дней владелец красно-белых сообщил, что клуб продолжит выступать в РПЛ.

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