Леонид Федун награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени

Ранее стало известно, что «Спартак» оспорит решение РФС о штрафе Федуна за высказывание о снятии команды с чемпионата России в Спортивном арбитражном суде (CAS). Напомним, гнев Федуна вызвало судейство в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Сочи» (2:2). В ворота московского клуба было назначено два пенальти, второй из которых впоследствии был признан назначенным ошибочно. После матча Федун заявил, что собирается снять «Спартак» с чемпионата России. Через несколько дней владелец красно-белых сообщил, что клуб продолжит выступать в РПЛ.