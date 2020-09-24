Леонид Федун награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени
Владелец «Спартака» Леонид Федун награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени, сообщается на официальном сайте московского клуба.
Владелец «Спартака» Леонид Федун награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени, сообщается на официальном сайте московского клуба.
Награда вручена за вклад в развитие нефтегазовой отрасли России, говорится в указе, подписанном президентом страны Владимиром Путиным.
«Поздравляем Леонида Арнольдовича!» — говорится в сообщении
Ранее стало известно, что «Спартак» оспорит решение РФС о штрафе Федуна за высказывание о снятии команды с чемпионата России в Спортивном арбитражном суде (CAS). Напомним, гнев Федуна вызвало судейство в матче 1-го тура Российской