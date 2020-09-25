Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:30
Герта
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
22:00
Лилль
Нант
Футбол. Еврокубки
24.09
Риека
Колос К
20
Футбол. Еврокубки
24.09
Спортинг
Абердин
10
Футбол. Еврокубки
24.09
Бавария
Севилья
21
Футбол. Еврокубки
24.09
Виллем II
Рейнджерс
04
Все события
Фоторепортажи
15Финал Лиги чемпионов: «Бавария» сильнее «ПСЖ»
28Ничья «Локо» и «Зенита», обход Медведева, прощание Миранчука
14:24 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Анохин назначен новым гендиром «Химок»

Как стало известно «СЭ», Сергей Анохин назначен новым генеральным директором «Химок».

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

Напомним, что Анохин — президент Московской федерации футбола и член исполкома РФС.

«Химки» занимают предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата России, в 8 матчах сезона набрав 3 очка и потерпев 5 поражений. Ранее клуб расстался с главным тренером Дмитрием Гунько. (Максим Алланазаров).

 Австралийские серфингистки ушли в порнобизнес
Авербух и Арзамасова больше не скрывают своих отношений. Они вместе пришли на ТВ
Минус два. «Ростов» вслед за «Динамо» вылетел из Лиги Европы
«Баварию» не остановить: Мартинес забил «Севилье» в экстра-тайме
Кто остановит «Мерседес» в Сочи? Чего ждать от «Гран-при России»
CAS вернул медали Сочи Вилухиной и Романовой, Зайцеву не простил
Рональд Куман испытывает недоверие из-за ситуации в «Барселоне»
«Локомотив» сформировал состав для выступления в КХЛ
ЦСКА огорчит «Локомотив»: Топ-5 ставок выходных
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь