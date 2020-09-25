Анохин назначен новым гендиром «Химок»
Как стало известно «СЭ», Сергей Анохин назначен новым генеральным директором «Химок».
Как стало известно «СЭ», Сергей Анохин назначен новым генеральным директором «Химок».
Напомним, что Анохин — президент Московской федерации футбола и член исполкома РФС.
«Химки» занимают предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата России, в 8 матчах сезона набрав 3 очка и потерпев 5 поражений. Ранее клуб расстался с главным тренером Дмитрием Гунько. (Максим Алланазаров).