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14:37 (мск), источник: Sport24

Черевченко возглавил «Химки». Это третий главный тренер команды за два месяца

Гунько продержался в Подмосковье 52 дня.

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Источник: Sport24

«Химки», пожалуй, главный поставщик горячих новостей в последние пару месяцев среди всех российских команд без приставки «топ». В июле команда сенсационно дошла до финала Кубка России, где лишь из-за пенальти в конце матча уступила «Зениту».

Затем с поста главного тренера был уволен Сергей Юран, а на его пост назначен бывший тренер спартаковской молодежки Дмитрий Гунько. Примерно в то же время пошли слухи о том, что «Химки» в новом сезоне станут фарм-клубом «Спартака». На это намекали публикации в СМИ, об этом прямо говорил и Юран, который утверждал, что его увольнение — инициатива гендира «Спартака» Шамиля Газизова.

«В футбольных кругах мне так рассказывали, что Газизов пришел, и ему надо Федуну доказать, что это действительно правильное решение. Разговор какой: 6 очков будут из “Уфы”, то есть они будут подкладываться под “Спартак”. И “Химки”. Это 12 очков».
Сергей Юран, экс-главный тренер «Химок»

Гунько на посту главного тренера продержался 52 дня. За это время он успел провести восемь матчей. И лишь в трех из них — против «Сочи», «Арсенала» и «Ротора» — умудрился не проиграть. Как итог — три очка и отставка.

На пост главного тренера было несколько кандидатов. Некоторые инсайдеры не исключали возможность возвращения Юрана. Но в итоге рулить подмосковной командой в ближайшем туре будет Игорь Черевченко. В пятницу он подписал контракт и познакомился с футболистами.

Последним местом работы Черевченко был тульский «Арсенал». Тульским клубом специалист руководил полтора года. За это время он создал крепкую команду и даже смог вывести ее в Лигу Европы. Правда, в этом турнире дольше одного раунда задержаться не удалось.

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Отставка случилась в первый день июля после домашнего поражения от «Ахмата», которое стало для Тулы пятым подряд. И, по сути, поставило крест на перспективах вновь выйти в Европу с шестого места. Правда, «Арсеналу» от этой отставки проще не стало. По итогам сезона команда стала лишь восьмой, а старта нового чемпионата провалила, обосновавшись совсем рядом с зоной переходных матчей.

Сейчас перед Черевченко будет стоять куда более сложная задача. О еврокубках в «Химках» точно никто не думает. Главная задача — остаться в РПЛ.

Произошли в «Химках» перестановки и на посту генерального директора. Ранее занимавший эту должность Сергей Егоров покинул пост следом за Гунько. К слову, по Егорову также ходили слухи, что его в подмосковный клуб рекомендовал именно Газизов. Новым генеральным директором отныне будет Сергей Анохин — бывший вице-президент и член исполкома РФС.

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