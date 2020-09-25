Черевченко назначен на пост главного тренера «Химок»

Источник: РИА "Новости"

В пятницу Черевченко был представлен команде. Ранее РИА Новости сообщало о готовящемся назначении Черевченко на этот пост со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.

Ранее в пятницу в клубе объявили о других кадровых изменениях. Глава Московской федерации футбола Сергей Анохин был назначен на пост генерального директора «Химок», а Дмитрий Ульянов вернулся на пост спортивного директора.