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16:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Черевченко назначен на пост главного тренера «Химок»

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Подмосковный футбольный клуб «Химки» на своем официальном сайте подтвердил назначение Игоря Черевченко на пост главного тренера команды.

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Источник: РИА "Новости"

В пятницу Черевченко был представлен команде. Ранее РИА Новости сообщало о готовящемся назначении Черевченко на этот пост со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.

Ранее в пятницу в клубе объявили о других кадровых изменениях. Глава Московской федерации футбола Сергей Анохин был назначен на пост генерального директора «Химок», а Дмитрий Ульянов вернулся на пост спортивного директора.

Черевченко, летом покинувший тульский «Арсенал», сменил на посту главного тренера «Химок» Дмитрия Гунько. Клуб после 8 туров занимает 15-е место в турнирной таблице. В активе «Химок» 3 очка.

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