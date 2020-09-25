Черевченко назначен на пост главного тренера «Химок»
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Подмосковный футбольный клуб «Химки» на своем официальном сайте подтвердил назначение Игоря Черевченко на пост главного тренера команды.
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Подмосковный футбольный клуб «Химки» на своем официальном сайте подтвердил назначение Игоря Черевченко на пост главного тренера команды.
В пятницу Черевченко был представлен команде. Ранее РИА Новости сообщало о готовящемся назначении Черевченко на этот пост со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.
Ранее в пятницу в клубе объявили о других кадровых изменениях. Глава Московской федерации футбола Сергей Анохин был назначен на пост генерального директора «Химок», а Дмитрий Ульянов вернулся на пост спортивного директора.
Черевченко, летом покинувший тульский «Арсенал», сменил на посту главного тренера «Химок» Дмитрия Гунько. Клуб после 8 туров занимает 15-е место в турнирной таблице. В активе «Химок» 3 очка.