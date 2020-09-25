Кафельников высказался о «Спартаке», Газизове и Глушакове

— Вам нравится игра «Спартака»?

— Учитывая, с кем играл «Спартак» в этом сезоне, ни о чем серьезном пока говорить не приходится. Вышли играть в дерби с ЦСКА — и там было все ясно. Посмотрим, как сыграют с «Зенитом», после матча с чемпионом можно будет делать выводы.

— Романа Зобнина используют на правом фланге, что не одобряет Станислав Черчесов. Ваше мнение?

— Рома — молодец, один из пяти игроков, кто соответствует статусу «Спартака». Я рад за него, как и многие болельщики, а где его использовать — тренеру виднее. Сейчас команда идет неплохо, но в дальнейшем будет очень тяжело без серьезного усиления в полузащите и нападении.

Спартак (Москва) Все о команде

— В июле Шамиль Газизов сменил Томаса Цорна. Уже можете сравнить бывшего и нынешнего генерального директора «Спартака»?

— Трансферы Газизова меня не впечатлили. Кокорин вышел лишь на 20 минут с ЦСКА и никак себя не проявил. Урунов пытается, но не особо получается.

— А что думаете о возможном переходе Дениса Глушакова в «Химки?

— Пусть он переходит в «Химки». Каждый пусть делает, что считает нужным. Дай бог ему здоровья.

<iframe allow="autoplay" allowfullscreen width="560" height="315" frameborder="0" src="https://player-smotri.mail.ru?setDebugRsStreamId=smotri_share&viewMode=external&brandsafety=&noSound=1&utm=shareembed&startId=1009891"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

— Вокруг «Спартака» остается много спекуляций о происходящем внутри клуба, о Зареме Салиховой, ее советнике агенте Франко Камоцци. Следите за этой ситуацией?

— Хочу, чтобы «Спартак» ассоциировали не с закулисными футбольными интригами, судили по мастерству команды на футбольном поле, а не за его пределами. Мне абсолютно не интересно слушать про Зарему и Камоцци. Пусть хоть сын Федуна будет управлять клубом. Главное, чтобы были стабильные результаты, чтобы болельщик приходил на футбол и получал удовольствие от игры своей команды и оставлял на арене все свои эмоции.

— Вы сами на стадион ходите?

— Нет, конечно, уже два с половиной года.

— Что может побудить вас вернуться?