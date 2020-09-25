Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:30
Герта
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
22:00
Лилль
Нант
Футбол. Премьер-лига
26.09
Тамбов
Спартак
Футбол. Зарубежный
26.09
Алавес
Хетафе
Футбол. Зарубежный
26.09
Брайтон & Хоув
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
26.09
Торино
Аталанта
Все события
Фоторепортажи
28Ничья «Локо» и «Зенита», обход Медведева, прощание Миранчука
20Шоу «Динамо», травма Дриусси, «Зенит» без рекорда
20:43 (мск), источник: ТАСС

«Ротор» получил разрешение провести матч РПЛ с «Рубином»

ТАСС, 25 сентября. Волгоградский «Ротор» получил разрешение на организацию домашнего матча девятого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) против казанского «Рубина». Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Наверх
Источник: ИТАР-ТАСС

«Клуб предоставил разрешение регионального Роспотребнадзора на проведение встречи девятого тура “Ротор” — “Рубин”, а также список игроков, которые сдали отрицательные тесты на коронавирус и смогут принять участие в матче», — говорится в сообщении.

Матч состоится в Волгограде в воскресенье.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 Медведева вернулась в группу Тутберидзе
"Я сидел под парапетом набережной и искал свою правую ступню. Ее почему-то не было"
Минус два. «Ростов» вслед за «Динамо» вылетел из Лиги Европы
Кафельников высказался о «Спартаке», Газизове и Глушакове
Александр Поветкин vs Диллиан Уайт: чего ждать от реванша?
Клубу РПЛ присудили техническое поражение в матче Кубка России
«Барселона» заинтересовалась футболистом сборной Украины
7 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в «Формуле-1»
ЦСКА огорчит «Локомотив»: Топ-5 ставок выходных
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь