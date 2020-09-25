«Ротор» получил разрешение провести матч РПЛ с «Рубином»
ТАСС, 25 сентября. Волгоградский «Ротор» получил разрешение на организацию домашнего матча девятого тура Тинькофф — Российской
ТАСС, 25 сентября. Волгоградский «Ротор» получил разрешение на организацию домашнего матча девятого тура Тинькофф — Российской
«Клуб предоставил разрешение регионального Роспотребнадзора на проведение встречи девятого тура “Ротор” — “Рубин”, а также список игроков, которые сдали отрицательные тесты на коронавирус и смогут принять участие в матче», — говорится в сообщении.
Матч состоится в Волгограде в воскресенье.