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22:34 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Арустамян: Трансфер Манджукича в «Локомотив» под угрозой срыва

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Хорватский форвард Марио Манджукич может не перейти в московский «Локомотив» из-за курса евро. Об этом сообщает журналист Нобель Арустамян в своем Telegram-канале.

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Источник: Спорт РИА Новости

Ранее стало известно, что 34-летний Манджукич, являющийся свободным агентом, почти договорился с «Локомотивом» о переходе.

«Трансфер Марио Манджукича в “Локомотив” под угрозой срыва. Стороны сошлись в условиях, клуб ждет хорвата, его агента и подругу в Москве. Но в завершающей стадии переговоров Василий Кикнадзе (генеральный директор “Локомотива”) предложил Манджукичу и агенту зафиксировать в контракте курс евро — на уровне от 75 до 80 рублей. Ход руководства “Локо” поверг в шок сторону Марио», — написал Арустамян в своем Telegram-канале.

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Журналист отметил, что представители Манджукича не согласны с фиксацией курса евро, что ставит под угрозу трансфер хорвата в московский клуб.

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