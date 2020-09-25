Арустамян: Трансфер Манджукича в «Локомотив» под угрозой срыва
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Хорватский форвард Марио Манджукич может не перейти в московский «Локомотив»
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Хорватский форвард Марио Манджукич может не перейти в московский «Локомотив»
Ранее стало известно, что 34-летний Манджукич, являющийся свободным агентом, почти договорился с «Локомотивом» о переходе.
«Трансфер Марио Манджукича в “Локомотив” под угрозой срыва. Стороны сошлись в условиях, клуб ждет хорвата, его агента и подругу в Москве. Но в завершающей стадии переговоров Василий Кикнадзе (генеральный директор “Локомотива”) предложил Манджукичу и агенту зафиксировать в контракте курс евро — на уровне от 75 до 80 рублей. Ход руководства “Локо” поверг в шок сторону Марио», — написал Арустамян в своем
Журналист отметил, что представители Манджукича не согласны с фиксацией курса евро, что ставит под угрозу трансфер хорвата в московский клуб.