Арустамян: Трансфер Манджукича в «Локомотив» под угрозой срыва

«Трансфер Марио Манджукича в “Локомотив” под угрозой срыва. Стороны сошлись в условиях, клуб ждет хорвата, его агента и подругу в Москве. Но в завершающей стадии переговоров Василий Кикнадзе (генеральный директор “Локомотива”) предложил Манджукичу и агенту зафиксировать в контракте курс евро — на уровне от 75 до 80 рублей. Ход руководства “Локо” поверг в шок сторону Марио», — написал Арустамян в своем Telegram-канале.