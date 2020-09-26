Заочный спор. «Зенит» и «Спартак» поборются за промежуточное лидерство в РПЛ
ТАСС, 26 сентября. Тремя матчами в субботу стартует девятый тур чемпионата России по футболу. Свои игры проведут лидеры Тинькофф — Российской
ТАСС, 26 сентября. Тремя матчами в субботу стартует девятый тур чемпионата России по футболу. Свои игры проведут лидеры Тинькофф — Российской
После восьми матчей команды из
В матче с «Рубином» красную карточку получил центральный защитник «Спартака» Павел Маслов,
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско вряд ли будет отходить от схемы с тремя центральными защитниками, поэтому шанс выйти на поле с первых минут получат Илья Кутепов или Илья Гапонов. В предстоящей встрече не сыграет полузащитник Максим Глушенков. Он продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы колена, полученной в матче за молодежную сборную России.
«Тамбов» набрал семь очков и располагается на 13-й строчке в турнирной таблице, оба раза в нынешнем чемпионате команда выиграла в домашних встречах. В прошлом сезоне клуб одержал свою первую победу в истории РПЛ именно над «Спартаком» (2:0). В концовке чемпионата
«Зенит» в прошлом туре допустил осечку в выездном матче с екатеринбургским «Уралом» (1:1) и позволил «Спартаку» догнать себя в турнирной таблице. «Уфа» пока не может найти свою игру после ухода в межсезонье ключевых полузащитников Даниила Фомина и Остона Урунова, отправившихся в «Динамо» и «Спартак» соответственно. Команда Вадима Евсеева набрала пять очков и занимает 14-е место в таблице. «Уфа» в нынешнем чемпионате одержала только одну победу и не может выиграть уже шесть встреч подряд.
Нынешний главный тренер «Зенита» Сергей Семак с конца 2016 года по май 2018 года возглавлял команду и привел ее к лучшему результату в истории. Уфимцы заняли шестое место в чемпионате России по итогам сезона-2017/18 и пробились в квалификацию Лиги Европы. Сразу после окончания того чемпионата Семак расторг контракт с «Уфой» и подписал соглашение с «Зенитом».
В прошлом сезоне петербургский клуб смог взять только одно очко в матчах с бывшей командой Семака, не забив при этом ни одного мяча. Встреча в Уфе завершилась победой хозяев со счетом 1:0, а в
Ожидается возвращение в состав хозяев центрального защитника Ярослава Ракицкого, украинец пропустил две предыдущие встречи
В заключительной встрече игрового дня «Сочи» примет «Краснодар» (20:00 мск). Сочинцы набрали 15 очков и шли на втором месте в чемпионате перед началом прошлого тура, но после первого поражения в сезоне от тульского «Арсенала» (2:3) опустились на четвертое место. В активе «Краснодара» на одно очко меньше, команда занимает шестую строчку. В прошлой встрече «Краснодар» на своем поле победил «Химки» со счетом 7:2, установив клубный рекорд по забитым мячам в официальных матчах.
Во вторник команда Мурада Мусаева в игре раунда