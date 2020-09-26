Заочный спор. «Зенит» и «Спартак» поборются за промежуточное лидерство в РПЛ

Источник: РИА "Новости"

После восьми матчей команды из Санкт-Петербурга и Москвы имеют по 17 очков. Действующий чемпион страны опережает красно-белых в турнирной таблице благодаря разнице забитых и пропущенных мячей. В субботу «Спартак» сыграет на выезде с «Тамбовом» (14:00 мск), а «Зенит» примет «Уфу» (16:30 мск). Уже в 10-м туре «Спартак» и «Зенит» встретятся между собой на «Открытие-Арене» в Москве.

Красно-белые смогли оправиться после поражения от столичного ЦСКА (1:3) в седьмом туре и в прошлом матче на выезде победили казанский «Рубин» (2:0). Хорошую форму в последних играх набрал лучший бомбардир столичной команды в нынешнем сезоне Джордан Ларссон, на счету которого четыре гола.

Футбол Премьер-лига 2020/2021 Тур 9, 26.09.2020, 14:00 Тамбов - Спартак -

В матче с «Рубином» красную карточку получил центральный защитник «Спартака» Павел Маслов, из-за дисквалификации он пропустит предстоящую встречу. Игрок обороны Самуэль Жиго не выходил на поле в двух последних турах из-за травмы, в пятницу он вернулся в общую группу, но его участие в матче остается под вопросом.

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско вряд ли будет отходить от схемы с тремя центральными защитниками, поэтому шанс выйти на поле с первых минут получат Илья Кутепов или Илья Гапонов. В предстоящей встрече не сыграет полузащитник Максим Глушенков. Он продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы колена, полученной в матче за молодежную сборную России.

«Тамбов» набрал семь очков и располагается на 13-й строчке в турнирной таблице, оба раза в нынешнем чемпионате команда выиграла в домашних встречах. В прошлом сезоне клуб одержал свою первую победу в истории РПЛ именно над «Спартаком» (2:0). В концовке чемпионата красно-белые не смогли взять реванш и на своем поле тоже уступили (2:3), дважды ведя в счете. Предстоящий матч состоится в Саранске, где «Тамбов» принимает соперников в связи с реконструкцией домашнего стадиона, начало — 14:00 мск.

<iframe allow="autoplay" allowfullscreen width="560" height="315" frameborder="0" src="https://player-smotri.mail.ru?setDebugRsStreamId=smotri_share&viewMode=external&brandsafety=&noSound=1&utm=shareembed&startId=1009891"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Семак против бывшей команды

«Зенит» в прошлом туре допустил осечку в выездном матче с екатеринбургским «Уралом» (1:1) и позволил «Спартаку» догнать себя в турнирной таблице. «Уфа» пока не может найти свою игру после ухода в межсезонье ключевых полузащитников Даниила Фомина и Остона Урунова, отправившихся в «Динамо» и «Спартак» соответственно. Команда Вадима Евсеева набрала пять очков и занимает 14-е место в таблице. «Уфа» в нынешнем чемпионате одержала только одну победу и не может выиграть уже шесть встреч подряд.

Футбол Премьер-лига 2020/2021 Тур 9, 26.09.2020, 16:30 Зенит - Уфа -

Нынешний главный тренер «Зенита» Сергей Семак с конца 2016 года по май 2018 года возглавлял команду и привел ее к лучшему результату в истории. Уфимцы заняли шестое место в чемпионате России по итогам сезона-2017/18 и пробились в квалификацию Лиги Европы. Сразу после окончания того чемпионата Семак расторг контракт с «Уфой» и подписал соглашение с «Зенитом».

В прошлом сезоне петербургский клуб смог взять только одно очко в матчах с бывшей командой Семака, не забив при этом ни одного мяча. Встреча в Уфе завершилась победой хозяев со счетом 1:0, а в Санкт-Петербурге соперники сыграли в ничью (0:0). На своем поле в чемпионате России «Зенит» не проигрывает на протяжении 25 игр подряд.

Ожидается возвращение в состав хозяев центрального защитника Ярослава Ракицкого, украинец пропустил две предыдущие встречи из-за повреждения, полученного на одной из тренировок. Продолжают восстанавливаться после травм вратарь Андрей Лунев и форвард Себастьян Дриусси. У «Уфы» под вопросом остается участие в игре форварда Вячеслава Кротова. В среду клуб подписал контракт с полузащитником Владиславом Камиловым, выступавшим в команде Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «СКА-Хабаровск».

Футбол Премьер-лига 2020/2021 Тур 9, 26.09.2020, 20:00 Сочи - Краснодар -

В заключительной встрече игрового дня «Сочи» примет «Краснодар» (20:00 мск). Сочинцы набрали 15 очков и шли на втором месте в чемпионате перед началом прошлого тура, но после первого поражения в сезоне от тульского «Арсенала» (2:3) опустились на четвертое место. В активе «Краснодара» на одно очко меньше, команда занимает шестую строчку. В прошлой встрече «Краснодар» на своем поле победил «Химки» со счетом 7:2, установив клубный рекорд по забитым мячам в официальных матчах.