«Тамбов» — «Спартак»: Кокорин впервые в старте красно-белых на матч чемпионата
Стали известны составы «Тамбова» и «Спартака» на матч 9-го тура Тинькофф РПЛ.
Стали известны составы «Тамбова» и «Спартака» на матч 9-го тура Тинькофф РПЛ.
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«Тамбов»: Чагров, Таказов, Шляков, Грицаенко, Каплиенко, Чуперка, Тетрашвили, Килин, Балашов, Обухов, Панченко.
Запасные: Рыжиков, Чичерин, Рыбин, Головня, Карасев, Кабахидзе, Костюков, Онугха.
«Спартак»: Максименко, Кутепов, Джикия, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев, Умяров, Крал, Кокорин, Ларссон.
Запасные: Ребров, Ещенко, Гапонов, Голосов, Маркитесов, Урунов, Соболев, Понсе.
Матч состоится сегодня, 26 сентября, начало — в 14.00 (мск).