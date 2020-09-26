Исполком РФС вернул гостевые квоты

«В период действия настоящего регламента клуб-гость имеет право на приобретение входных билетов для своих болельщиков в количестве до 5% реализуемой на матч билетной программы.



Разрешается размещение зрителей на трибунах при соблюдении социальной дистанции (не менее 1,5 метра, кроме членов одной семьи). При этом параметры допустимого числа зрителей на трибунах стадиона определяются с учетом требований соответствующих органов государственной власти РФ.