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14:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Исполком РФС вернул гостевые квоты

25 сентября состоялось заседание бюро исполкома РФС, где было принято решение о возвращении гостевых квот.

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Источник: РИА "Новости"

«В период действия настоящего регламента клуб-гость имеет право на приобретение входных билетов для своих болельщиков в количестве до 5% реализуемой на матч билетной программы.

Разрешается размещение зрителей на трибунах при соблюдении социальной дистанции (не менее 1,5 метра, кроме членов одной семьи). При этом параметры допустимого числа зрителей на трибунах стадиона определяются с учетом требований соответствующих органов государственной власти РФ.

Разрешается использование средств поддержки гостевого клуба на матчах РПЛ.

Были установлены и билетные квоты для клубов-гостей в ФНЛ, ПФЛ, Кубке России и женской Суперлиге на сезон-2020/2021:

1. ФНЛ — 5%
2. ПФЛ — 10%
3. Кубок России — 10%
4. Женская Суперлига — 10%, — сообщает пресс-служба РФС.

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