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16:18 (мск), источник: Sport24

Айртон выручил «Спартак»: забил первый гол в РПЛ и пригвоздил «Тамбов» дублем

А Соболев сделал победный мяч за полминуты на поле.

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Источник: Sport24

К матчу с «Тамбовом» поправился основной защитник «Спартака» Самуэль Жиго, без которого команде пришлось обходиться в Казани, но проблемы Тедеско в центре обороны не кончились — игру 8-го тура пропускал получивший против «Рубина» две желтые Павел Маслов. Пропадавший в запасе с марта Илья Кутепов вышел в старте на второй матч РПЛ подряд.

С первых минут в нападение Тедеско выпустил в пару к Ларссону Александра Кокорина — Соболев и Понсе остались на скамейке. Коуч «Спартака» продолжает тасовать форвардов почти каждый матч, объясняя это энергозатратностью прессинга.

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Главной кадровой неожиданностью стал дебют в Премьер-Лиге вратаря «Тамбова» Никиты Чагрова. 25-летний кипер пару сезонов дожидался своего шанса в «Ростове», но вышел на поле в главном дивизионе страны только сейчас. Сергей Рыжиков, допустивший результативную помарку в игре с «Локо», пропустил первый матч своей команды в этом чемпионате.

За тайм «Спартак» толком не заставил включаться дебютанта РПЛ — в единственном эпизоде москвичей Кокорин оторвался от Каплиенко после передачи Крала и пробил в крестовину. Это была одна из немногочисленных быстрых атак «Спартака», который снова вяз и мучился в позиционке.

Главный момент «Тамбова» до перерыва — выстрел Тетрашвили в перекладину после неудачного сброса от Наиля Умярова. Моменты соперников были эквивалентны, и в обоих случаях за вратарей сыграл каркас ворот. Добиться даже игрового преимущества у «Спартака» не получилось.

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В перерыве Тедеско выпустил Андрея Ещенко, для которого матч в Саранске стал 100-м за «Спартак», а хромавший Наиль Умяров покинул поле. Зобнин сместился на родную позицию, но перемены на этом не кончились: почти сразу ушел запоровший еще один момент Кокорин и Кутепов — вместо них включились Понсе и Гапонов.

Замены принесли «Спартаку» мало позитива — проход Шлякова прозевал Ещенко, в результате чего воспитанник красно-белых Обухов дважды мог бить из убойной позиции (повезло с блокировками от Жиго), а Понсе не попал в створ, когда вратарь Чагров уже был отыгран. На 74-й минуте Тедеско бросил в бой Александра Соболева.

Третий нападающий принес партнерам успех через полминуты после своего выхода. Крал забросил в чужую штрафную, Соболев поборолся и пробил — а мяч отскочил на Айртона, расстрелявшего вратаря «Тамбова» в касание.

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«Тамбов» бросился отыгрываться, но помешал собственный вратарь: на ровном месте Чагров сфолил на Соболеве (снова он!) у лицевой, а после стандарта Айртон оказался первым на подборе — защитник без особой надежды пробил и попал в притирку со штангой, испортив дебют вратарю соперника.

Айртон, кстати, мог стать автором и голевой передачи на Понсе, но арбитр Игорь Панин рассмотрел нарушение правил в борьбе бразильца с защитником Таказовым.

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Для «Спартака» это исторический успех: в прошлом сезоне красно-белые так и не смогли ни разу обыграть «Тамбов», так что для них это первая победа в матчах с этим соперником. В следующем туре команде Тедеско предстоит игра с «Зенитом»: видимо, по итогам этой встречи решится судьба лидерства в чемпионате.

Тамбов
0:2
Первый тайм: 0:0
Спартак
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