Айртон выручил «Спартак»: забил первый гол в РПЛ и пригвоздил «Тамбов» дублем
А Соболев сделал победный мяч за полминуты на поле.
А Соболев сделал победный мяч за полминуты на поле.
К матчу с «Тамбовом» поправился основной защитник «Спартака» Самуэль Жиго, без которого команде пришлось обходиться в Казани, но проблемы Тедеско в центре обороны не кончились — игру 8-го тура пропускал получивший против «Рубина» две желтые Павел Маслов. Пропадавший в запасе с марта Илья Кутепов вышел в старте на второй матч РПЛ подряд.
С первых минут в нападение Тедеско выпустил в пару к Ларссону Александра Кокорина — Соболев и Понсе остались на скамейке. Коуч «Спартака» продолжает тасовать форвардов почти каждый матч, объясняя это энергозатратностью прессинга.
Главной кадровой неожиданностью стал дебют в
За тайм «Спартак» толком не заставил включаться дебютанта РПЛ — в единственном эпизоде москвичей Кокорин оторвался от Каплиенко после передачи Крала и пробил в крестовину. Это была одна из немногочисленных быстрых атак «Спартака», который снова вяз и мучился в позиционке.
Главный момент «Тамбова» до перерыва — выстрел Тетрашвили в перекладину после неудачного сброса от Наиля Умярова. Моменты соперников были эквивалентны, и в обоих случаях за вратарей сыграл каркас ворот. Добиться даже игрового преимущества у «Спартака» не получилось.
В перерыве Тедеско выпустил Андрея Ещенко, для которого матч в Саранске стал 100-м за «Спартак», а хромавший Наиль Умяров покинул поле. Зобнин сместился на родную позицию, но перемены на этом не кончились: почти сразу ушел запоровший еще один момент Кокорин и Кутепов — вместо них включились Понсе и Гапонов.
Замены принесли «Спартаку» мало позитива — проход Шлякова прозевал Ещенко, в результате чего воспитанник
Третий нападающий принес партнерам успех через полминуты после своего выхода. Крал забросил в чужую штрафную, Соболев поборолся и пробил — а мяч отскочил на Айртона, расстрелявшего вратаря «Тамбова» в касание.
«Тамбов» бросился отыгрываться, но помешал собственный вратарь: на ровном месте Чагров сфолил на Соболеве (снова он!) у лицевой, а после стандарта Айртон оказался первым на подборе — защитник без особой надежды пробил и попал в притирку со штангой, испортив дебют вратарю соперника.
Айртон, кстати, мог стать автором и голевой передачи на Понсе, но арбитр Игорь Панин рассмотрел нарушение правил в борьбе бразильца с защитником Таказовым.
Для «Спартака» это исторический успех: в прошлом сезоне