«Зенит» проснулся перед игрой со «Спартаком». Но, похоже, потерял трёх лидеров из-за травм
Деян Ловрен, Малком и Сердар Азмун были заменены
Деян Ловрен, Малком и Сердар Азмун были заменены
«Зенит» после месяца нестабильности
Главные события матча в Санкт-Петербурге:
— В состав «Зенита» вернулся Ярослав Ракицкий, пропустивший последние матчи
— За «Уфу» впервые сыграл новичок Владислав Камилов. По данным Transfermarkt, за 25-летнего полузащитника уфимский клуб заплатил хабаровскому СКА 270 тыс. евро. Камилов, поигравший за юношескую сборную России, дебютировал в РПЛ.
— «Зенит», чувствовалось, был очень мотивирован
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— Всего семь минут потребовалось петербуржцам, чтобы увеличить преимущество. Второй гол привёз защитник «Уфы» Йонуц Неделчару. Румын, укрывая мяч от Азмуна, сделал неловкое движение рукой и ударил по лицу иранского форварда. Судья Алексей Сухой назначил штрафной, но повтор помог определить, что нарушение Неделчару произошло ещё внутри штрафной гостей. Артём Дзюба уверенно реализовал пенальти: голкипер Александр Беленов прыгнул в одну сторону, а капитан «Зенита» покатил мяч в другую.
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— «Уфа», даже уступая в счёте, играла почти без мяча. Игроки группы атаки гостей никак не могли зацепиться за него. В первом тайме зенитовцы владели мячом 71% времени и нанесли 11 ударов (в створ — 2), тогда как у команды Вадима Евсеева было лишь два удара (в створ — 1). Единственный шанс забить «Уфе» подарила перед перерывом ошибка Ракицкого — Боян Йокич пробил выше ворот.
— «Зенит» опять может потерять основного центрального защитника — на второй тайме не вышел Деян Ловрен. Если Ракицкого подменял Дуглас Сантос, то играть с двумя левшами в центре обороны Семак не стал. Поэтому хорвата заменил молодой Данила Прохин. Более того, на 52-й минуте
— После перерыва «Уфа» стремилась поддавить «Зенит», но в итоге попалась на том, что подняла линии для отбора на чужой половине. Контрвыпад с третьим голом удался хозяевам, прежде всего, за счёт грамотных действий Ерохина. Хавбек зацепился за мяч и быстро отдал его в свободную зону на убежавшего от защитника Дзюбу. Артём в свою очередь не пожадничал — сделал голевую передачу Азмуну, который оформил дубль.
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— Дзюба с Ерохиным поучаствовали и в четвёртом голе «Зенита». Центрфорвард, получив передачу от полузащитника, забил очень красиво! Принял мяч на грудь, после чего пробил с лёта в дальний угол.
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— В концовке Дзюба оформил
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Крупную победу «Зенита» омрачили травмы. На 79-й минуте
Анатолий Романов