Мурзагулов: Руководство ФК «Уфа» не имеет претензий к тренеру Евсееву

«У нас была тяжелая, скомканная предсезонка, в команде много новых игроков. Некоторое время меня это объяснение успокаивало, но сейчас начинаю смотреть и понимаю, что раньше у нас тоже были матчи в тяжелом графике, когда мы играли без лидеров, и такой беспомощной игры не было. Поэтому пройдет еще немного туров, и мы будем уже думать. К Евсееву претензий нет, потому что мы не брали дорогих игроков, какого-то хорошего материала мы Вадиму Валентиновичу не дали, поэтому по-прежнему в нем уверенность у нас есть», — отметил Мурзагулов.