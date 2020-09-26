Мурзагулов: Руководство ФК «Уфа» не имеет претензий к тренеру Евсееву
МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Руководство футбольного клуба «Уфа» не имеет претензий к главному тренеру команды Вадиму Евсееву
МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Руководство футбольного клуба «Уфа» не имеет претензий к главному тренеру команды Вадиму Евсееву
В субботу «Уфа» на выезде проиграла «Зениту» со счетом 0:6. Уфимцы не могут одержать победу в чемпионате России на протяжении семи туров подряд.
«У нас была тяжелая, скомканная предсезонка, в команде много новых игроков. Некоторое время меня это объяснение успокаивало, но сейчас начинаю смотреть и понимаю, что раньше у нас тоже были матчи в тяжелом графике, когда мы играли без лидеров, и такой беспомощной игры не было. Поэтому пройдет еще немного туров, и мы будем уже думать. К Евсееву претензий нет, потому что мы не брали дорогих игроков,
«По существу о качестве игры можно будет говорить через месяц, а сейчас пока имеем то, что имеем. Мы — команда, которая живет по средствам. Другое дело, что есть еще вещи, выстроенные во внутреннем процессе команды, которые меня беспокоят.
«Уфа» занимает 14-е место, имея в активе пять очков после семи встреч. В следующем туре уфимцы 3 октября примут волгоградский «Ротор».