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19:12 (мск), источник: ТАСС

Мурзагулов: Руководство ФК «Уфа» не имеет претензий к тренеру Евсееву

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Руководство футбольного клуба «Уфа» не имеет претензий к главному тренеру команды Вадиму Евсееву из-за безвыигрышной серии в Тинькофф — Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом ТАСС заявил председатель совета директоров уфимского клуба Ростислав Мурзагулов.

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Источник: РИА "Новости"

В субботу «Уфа» на выезде проиграла «Зениту» со счетом 0:6. Уфимцы не могут одержать победу в чемпионате России на протяжении семи туров подряд.

Во время загрузки произошла ошибка.

«У нас была тяжелая, скомканная предсезонка, в команде много новых игроков. Некоторое время меня это объяснение успокаивало, но сейчас начинаю смотреть и понимаю, что раньше у нас тоже были матчи в тяжелом графике, когда мы играли без лидеров, и такой беспомощной игры не было. Поэтому пройдет еще немного туров, и мы будем уже думать. К Евсееву претензий нет, потому что мы не брали дорогих игроков, какого-то хорошего материала мы Вадиму Валентиновичу не дали, поэтому по-прежнему в нем уверенность у нас есть», — отметил Мурзагулов.

Российская Премьер-Лига

«По существу о качестве игры можно будет говорить через месяц, а сейчас пока имеем то, что имеем. Мы — команда, которая живет по средствам. Другое дело, что есть еще вещи, выстроенные во внутреннем процессе команды, которые меня беспокоят. Какой-то истерики после сегодняшнего поражения у нас нет», — добавил собеседник агентства.

«Уфа» занимает 14-е место, имея в активе пять очков после семи встреч. В следующем туре уфимцы 3 октября примут волгоградский «Ротор».

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