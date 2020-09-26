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20:07 (мск), источник: ТАСС

Семак считает, что футболист «Зенита» Азмун мог получить повреждение связок колена

ТАСС, 26 сентября. Иранский нападающий футбольного клуба «Зенит» Сердар Азмун мог получить повреждение связок колена в матче девятого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уфой», точный диагноз будет поставлен после медицинского обследования. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

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Источник: РИА "Новости"

Матч «Зенит» — «Уфа» прошел в субботу и завершился победой петербургского клуба со счетом 6:0. Забивший два гола Азмун был заменен на 80-й минуте, иранский форвард покинул поле на носилках.

«Возможно, — сказал Семак, отвечая на вопрос о возможности повреждения связок колена у Азмуна. — Пока непонятно, потому что он получил удар, дальше сложно сказать, как он повлиял. Есть болезненные ощущения, только обследование покажет. Возможно, удар, возможно, что-то более серьезное».

«Достаточно хороший первый тайм был. В начале второго тайма немного отдали инициативу, но смогли забить еще и довели матч до уверенной победы. Хотелось поздравить болельщиков, фанатов с юбилеем, когда счет на табло был 4:0, если бы он таким и остался, было бы приятно вдвойне (в 2020 году фанатскому движению “Зенита” исполнилось 40 лет — прим. ТАСС). Но то, что смогли забить немножко больше, изменив цифры, только на радость нашим болельщикам».

Кроме того, тренер «Зенита» заявил, что повреждения в матче получили защитники Деян Ловрен, Ярослав Ракицкий и нападающий Малком.

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