Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Марсель
Метц
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Бернли
Саутгемптон
01
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Бетис
Реал
01
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Интер
Фиорентина
01
Футбол. Премьер-лига
20:00
Сочи
Краснодар
11
Футбол. Зарубежный
19:30
Шальке-04
Вердер
13
Футбол. Зарубежный
19:30
Вест Бромвич Альбион
Челси
33
Футбол. Зарубежный
19:30
Эльче
Реал Сосьедад
03
Футбол. Зарубежный
19:00
Кальяри
Лацио
02
Футбол. Зарубежный
19:00
Сампдория
Беневенто
23
Футбол. Зарубежный
18:00
Сент-Этьен
Ренн
03
Футбол. Зарубежный
17:00
Кристал Пэлас
Эвертон
12
Футбол. Зарубежный
17:00
Валенсия
Уэска
11
Футбол. Премьер-лига
16:30
Зенит
Уфа
60
Футбол. Зарубежный
16:30
Арминия
Кельн
10
Футбол. Зарубежный
16:30
Аугсбург
Боруссия Д
20
Футбол. Зарубежный
16:30
Байер
РБ Лейпциг
11
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия М
Унион Б
11
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц
Штутгарт
14
Футбол. Зарубежный
16:00
Торино
Аталанта
24
Футбол. Зарубежный
14:30
Брайтон & Хоув
Манчестер Юнайтед
23
Футбол. Премьер-лига
14:00
Тамбов
Спартак
02
Футбол. Зарубежный
14:00
Алавес
Хетафе
00
Все события
Фоторепортажи
18Дубль Дзюбы и чудо-гол Караваева принесли России победу
20Шоу «Динамо», травма Дриусси, «Зенит» без рекорда
22:07 (мск), источник: Чемпионат.com

«Сочи» в меньшинстве удержал ничью с «Краснодаром». У хозяев также был удалён тренер

В матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» принимал «Краснодар».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Встреча проходила на стадионе «Фишт» и завершилась со счётом 1:1.

Во время загрузки произошла ошибка.

Уже на 4-й минуте встречи арбитр Сергей Карасёв указал на точку — Сергей Петров наступил на ногу Кириллу Заике в штрафной. К мячу подошёл Кристиан Нобоа и уверенно реализовал пенальти.

Во время загрузки произошла ошибка.

Эквадорец единолично возглавил гонку бомбардиров в нынешнем сезоне РПЛ, забив 7-й гол.

Краснодар (Краснодар)

Во втором тайме Заика получил две жёлтые карточки за две минуты — сначала на 53-й минуте Кирилл остановил опасную контратаку, а затем врезался шипами в Петрова. Следом за ним Карасёв удалил и главного тренера хозяев Владимира Федотова за излишние эмоции.

Российская Премьер-Лига

На 59-й минуте Петров реабилитировался за пенальти в свои ворота. Удар Кабеллы из-за штрафной сочинцы блокировали, но защитник подобрал мяч у ворот и пробил точно под дальнюю штангу — 1:1.

Во время загрузки произошла ошибка.

Таким образом, «Сочи» набрал 16 очков и расположился на 4-м месте в турнирной таблице, «Краснодар» (15) — на 5-й строчке.

Читайте также
Сочи
1:1
Первый тайм: 1:0
Краснодар
 Самые фигуристые фитоняшки "Инстаграма"!
Девушка-боец потрясает не только красотой, но и нокаутами!
«Зенит» проснулся перед «Спартаком». Но, похоже, потерял лидеров
Айртон выручил «Спартак»: забил и пригвоздил «Тамбов» дублем
«Челси» отыгрался со счета 0:3 в матче с новичком АПЛ
«Идеал женского катания». Почему Радионова закончила со спортом
«Салават Юлаев» победил в матче с 11 шайбами в КХЛ
Смотри все матчи чемпионата Испании в прямом эфире (видео)
Смотри все матчи чемпионата Италии в прямом эфире (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь