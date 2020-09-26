«Сочи» в меньшинстве удержал ничью с «Краснодаром». У хозяев также был удалён тренер

Источник: РИА "Новости"

Встреча проходила на стадионе «Фишт» и завершилась со счётом 1:1.

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Уже на 4-й минуте встречи арбитр Сергей Карасёв указал на точку — Сергей Петров наступил на ногу Кириллу Заике в штрафной. К мячу подошёл Кристиан Нобоа и уверенно реализовал пенальти.

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Эквадорец единолично возглавил гонку бомбардиров в нынешнем сезоне РПЛ, забив 7-й гол.

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Во втором тайме Заика получил две жёлтые карточки за две минуты — сначала на 53-й минуте Кирилл остановил опасную контратаку, а затем врезался шипами в Петрова. Следом за ним Карасёв удалил и главного тренера хозяев Владимира Федотова за излишние эмоции.

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На 59-й минуте Петров реабилитировался за пенальти в свои ворота. Удар Кабеллы из-за штрафной сочинцы блокировали, но защитник подобрал мяч у ворот и пробил точно под дальнюю штангу — 1:1.

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