Четыре года назад он поразил Черчесова. Кого хочет купить «Спартак»
Все самое интересное о потенциальном новичке московского клуба.
Все самое интересное о потенциальном новичке московского клуба.
После гостевой победы над «Тамбовом» (2:0) главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подтвердил очевидный тезис: клубу необходим правый защитник.
«Нам нужно усиление в виде правого крайнего защитника и клуб прикладывает все усилия для того, чтобы это осуществить. Надеемся, что эти усилия увенчаются успехом», — сказал Тедеско.
Ранее «Спартак» пытался подписать Сержа Орье, но стороны так и не смогли договориться по зарплате. Так что теперь главный претендент на переход в московский клуб — 26-летний защитник «Наполи» Эльсеид Хюсай. По информации Tutto Napoli, «Спартак» уже предложил итальянскому клубу 7 млн евро за игрока, но «Наполи» намерен получить не менее 10 млн евро. Похоже, переговоры продолжаются.
Путь в большой футбол Эльсеиду открыл отец. Когда мальчику было два года, Гэзим Хюсай уехал из албанского Шкодера, где жила его семья, в Италию в поисках лучшей жизни. Пока Эльсеид рос и знакомился с футбольным мячом, его отец работал каменщиком и заводил полезные знакомства. Однажды Хюсай старший познакомился с агентом Марко Пиккьоли. С его помощью в 15 лет Эльсеид и переехал в Италию.
Подростка приняли в академию «Эмполи». Чтобы дорасти до основной команды, ему потребовалось два года. В сезоне-2011/2012 Хюсай дебютировал на профессиональном уровне, сыграв в Кубке Италии против «Фиорентины», а уже в следующей кампании закрепился в основе клуба.
На выдающийся прогресс защитника обратил внимание только пришедший в «Эмполи» Маурицио Сарри. Итальянцу настолько понравилась игра албанца, что после повышения тосканского клуба и дебютного сезона в Серии А, он забрал Хюсая с собой в «Наполи».
В Неаполе албанец сразу же прижился. Застолбил место в обороне на правом фланге и стал проводить не менее 25 матчей за сезон в Серии А. Лишь в прошлой кампании Хюсай выпал из старта
Всего за «Наполи» защитник отыграл 195 матчей, забил 1 гол и отдал 7 результативных передач.
Эльсеид не слишком универсален, однако может сыграть в обороне как на родном правом фланге, так и на левом. Защитник любит и умеет подключаться к атакам — Хюсай часто обостряет игру (1,1 ключевая передача за матч) и порой идет в обыгрыш (0,7 обводки за игру). При этом албанец надежно действует в защите, но выдающимися оборонительными навыками не славится: в среднем за игру он совершает 0,9 отбора и 1,2 перехвата. Тем не менее свои скромные показатели в обороне он сполна компенсирует отличной тактической выучкой и грамотной игрой в прессинге.
Хюсай — патриот Албании. Когда он был подростком, его приглашали в юношескую сборную Италии, но он отказался и стал выступать за родную страну. За взрослую национальную команду Албании Эльсеид дебютировал в феврале 2013 года — в товарищеском матче с Грузией. С тех пор он провел за сборную 53 матча, забил один гол, отдал 6 результативных передач и дослужился до капитанской повязки.
Эльсеид активно участвует в политической жизни страны. В 2017 году он снялся в ролике для предвыборной кампании Социалистической партии Албании в Шкодере.
«Я Эльсеид Хюсай, игрок сборной Албании. 25 июня я буду голосовать за Эди Раму, Дитмира Бушатина и Луана Харушена. За Албанию, которую мы хотим, и Шкодер, который мы любим», — говорил Хюсай.
Во время ЧЕ-2016 Хюсай впечатлил будущего главного тренера сборной России Станислава Черчесова.
Возьмем матч Албания — Франция (0:2). Приглянулся мне один игрок у албанцев, отметил его для себя, записал фамилию. Захожу на сайт Transfermarkt — оказывается, что он правый защитник «Наполи». Думаю про себя: да, это какую же команду мне надо тренировать, чтобы его купить. Вычеркиваем!
Хюсаем в разное время интересовались «Валенсия», «Челси», «Тоттенхэм», «Атлетико», «Ливерпуль» и другие большие европейские клубы.