ЦСКА и «Локомотив» сыграют в центральном матче 9-го тура РПЛ

Источник: РИА "Новости"

После восьми туров армейцы с 16 очками занимают третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). ЦСКА на протяжении четырех игр не знает горечи поражений и не намерен далеко отпускать текущих лидеров турнира — петербургский «Зенит» и московский «Спартак», в активе которых по 20 баллов. «Локомотив» же пока лихорадит — только пять очков в пяти последних турах и восьмая строчка с 12 баллами.

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По мнению экс-главного тренера сборной России Бориса Игнатьева, несмотря на статус аутсайдера в предстоящем дерби, «Локомотив» может преподнести сюрпризы.

ЦСКА (Москва) Все о команде

«Если даже абстрагироваться от турнирной таблицы, от того, что “Локомотив” сейчас в поиске своего местоположения, своих игровых возможностей, то мне кажется, что больше шансов на победу у ЦСКА. Но мы прекрасно знаем, что это особый матч для обеих команд, и в таких играх может случиться всякое. Или даже всякое можно ожидать. У “Локомотива” есть в составе большие игроки, и в этом матче они могут и себе преподнести хорошие сюрпризы. Поэтому будем с нетерпением ждать этот матч. Но у меня душа лежит больше к команде ЦСКА», — сказал Игнатьев РИА Новости.

Локомотив (Москва) Все о команде

Трудно без лидера

После трансфера лидера железнодорожников Алексея Миранчука в итальянскую «Аталанту» главный тренер Марко Николич вынужден в авральном порядке налаживать взаимодействия в атаке. Однако, как считает полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович, у соперника осталось много игроков высокого уровня.

«Команду покинула главная звезда — Алексей Миранчук. Всегда, когда уходит лучший футболист, команда чуть-чуть слабеет. Но у них осталось еще много игроков с высоким уровнем игры. Их результаты в последние три года — два серебра и одно золото, и это говорит само за себя. Уверен, что нам предстоит очень тяжелый матч, как всегда и бывает против “Локомотива”», — сказал Бистрович, которого цитирует официальный сайт ЦСКА.

Футбол Премьер-лига 2020/2021 Тур 9, 27.09.2020, 19:00 ЦСКА - Локомотив -

Не собирается сдаваться раньше времени и сам Николич. Уже под руководством серба, который сменил Юрия Семина на посту главного тренера «красно-зеленых» в июне текущего года, «Локомотив» одержал очень важную победу над ЦСКА. В конце прошлого сезона железнодорожники обыграли армейцев со счетом 2:1 и сохранили за собой вторую строчку по итогам сезона, а с ней вместе право выступить на групповом этапе Лиги чемпионов. ЦСКА же довольствовался четвертой строчкой и путевкой в Лигу Европы.

«ЦСКА — очень хорошая команда, мне нравится, как они играют после того, как поменяли схему. У них появились два-три качественных игрока, Марио Фернандес и Никола Влашич — это лидеры команды. Как правило, мы хорошо играем в дерби, будем готовиться к матчу, будем наготове», — сказал Николич журналистам за неделю до дерби.

В преддверии игры важно отметить, что обе команды пострадали от травм ведущих игроков. Продолжает восстановление после разрыва крестообразной связки опорник «Локомотива» Дмитрий Баринов, из-за повреждений разного характера не вернулись в строй армейцы Игорь Дивеев, Ильзат Ахметов, Бруно Фукс и Кирилл Набабкин. Ко всему прочему, из-за перебора карточек дерби пропустят Гжегож Крыховяк («Локомотив») и Константин Марадишвили (ЦСКА).

Ложкой меда в бочке дегтя стали сообщения о том, что к игре с «Локо» в строй может вернуться полузащитник Алан Дзагоев, не игравший с середины августа.

«Дзагоев только несколько дней назад начал тренироваться в общей группе, оценим его состояние на предмет, сможет ли он помочь в матче с “Локомотивом”», — сказал Ганчаренко на пресс-конференции по итогам игры 8-го тура РПЛ против «Уфы» (1:0).

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Стимул для Эджуке

Трансферное окно еще идет, а ЦСКА уже смело можно назвать самым активным игроком на российском рынке. Одно из приобретений — вингер Чидера Эджуке — уже оправдывает себя. Скоростной нигериец ярко вышел на замену в матче с «Уфой», а в следующем туре отметился голом в дерби со «Спартаком» (3:1). Вскоре 22-летний футболист впервые в карьере получил вызов в сборную Нигерии, и это может послужить дополнительной мотивацией для игрока в матче с «Локомотивом».