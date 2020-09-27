«“Спартак” и должен обыгрывать “Тамбов”. Но где у Тедеско план “Б”?» Юран — о победе красно-белых в Саранске

Источник: Спорт-Экспресс

— Считаю, пока рано говорить о том, что «Спартак» способен стать чемпионом в этом сезоне, — замечает Юран. — Достаточно посмотреть на календарь. Да, победили «Локомотив», но в принципиальнейшем дерби с ЦСКА уступили. А с остальными конкурентами еще не встречались. Матч с «Зенитом» будет показательным. Кроме того, предстоят встречи с «Ростовом», «Краснодаром», «Динамо». А против «Тамбова» «Спартак» и должен брать свои очки. Так что я бы тут спокойнее относился к такому результату. Да и по большому счету, вчера в Саранске не все было так очевидно.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--13556c9c0811a21aeb21" data-vnd="13556c9c0811a21aeb21" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=13556c9c0811a21aeb21" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

— Вы про первый тайм?

— До перерыва игра красно-белым давалась тяжело. Да и во втором у «Тамбова» возникали моменты. Забей номинальные хозяева первыми — и я не уверен, что москвичи увезли бы три очка. Просто в концовке сказалась все-таки разница в индивидуальном мастерстве, тамбовчане немного не дотерпели. Но, повторяю, вчерашняя победа совсем не показательна. Зачем преждевременно превозносить «Спартак»? Дождитесь зимней паузы. Тогда уже можно строить прогнозы.

Спартак (Москва) Все о команде

— Однако таблица — вещь упрямая. Сейчас «Спартак» делит первое место с «Зенитом».

— И все-таки давайте подождем декабря. Пусть «Спартак» сыграет с «Зенитом», «Ростовом», «Краснодаром», «Динамо». В принципе, красно-белые и должны находиться наверху — при их бюджете, возможностях. Ничего удивительного пока не вижу.

Российская Премьер-Лига Все о турнире

— Но вам нравится игра красно-белых в этом сезоне? Что сейчас качественно поменялось при Тедеско?

— Да я ничего особенного пока не заметил. Когда «Спартак» сталкивается с глухой обороной, возникают проблемы. Вспомните матч в Волгограде: победили ведь только благодаря пенальти, который потом, кстати, признали ошибочным.

Или возьмите дерби с ЦСКА. Когда армейцы повели в счете, то отдали инициативу. И спартаковцы не знали, что им делать! У Тедеско, как мне кажется, нет плана «Б». Если что-то идет не так, крайне сложно поменять ситуацию…

Разберем еще раз встречу с «Тамбовом». Вышел Соболев, зацепился, хотел пробить, мяч отскочил к Айртону, тот забил. Да, счет открыт, но я бы не назвал эту атаку осмысленной. А второй гол… Ну вы сами все понимаете. Счастливый случай, ну и вратарь еще немного не доиграл эпизод. Вот вам и мячи в ворота аутсайдера.

— Тедеско периодически говорит, что ему нужен правый защитник. А какая еще позиция в этом «Спартаке» «провисает»?

— Почему нет правого защитника? А Рассказов?

— Думаете, Николай соответствует уровню команды, которая хочет бороться за высокие места?

— Считаю, здесь на первый план выходят контрактные дела. Просто с ним пока не могут договориться, вот и не дают шанса… И кому от этого легче? Зобнина сдвигают на фланг, хотя его оптимальная позиция — центральная зона. Это очень добротный и эффективный опорник.

За что закопали Рассказова? Это, на мой взгляд, не совсем понятно. А что сейчас может получиться? Купят легионера и дадут ему зарплату в разы больше, чем у своего воспитанника. Ну не знаю… Считаю, Тедеско не стоит сетовать на отсутствие правого защитника.

— Против «Тамбова» Кокорин вышел с первых минут. Как вам его игра?

— Пока не готов. Да, конечно, Александр — мастер, но еще не набрал оптимальных кондиций. С ЦСКА ничего особенного не показал, вчера не забил. Нужно время.

— Допускаете, что против «Зенита» Кокорин вновь появится с первых минут. Считается, ему легче действовать против открытых команд.

— Не готов прогнозировать. Все зависит от физической формы. Пока Кокорин не напоминает себя прежнего. Наверное, сейчас его надо постепенно подводить, возможно, выпускать на замену.

— Контракт Тедеско со «Спартаком» рассчитан до лета будущего года. Нужно ли уже сейчас предлагать ему новое соглашение?

— Пока рано. Все покажет место «Спартака» в таблице перед уходом на зимнюю паузу.