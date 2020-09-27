«“Спартак” и должен обыгрывать “Тамбов”. Но где у Тедеско план “Б”?» Юран — о победе красно-белых в Саранске
Бывший форвард «Спартака» Сергей Юран — о шансах команды на золотые медали.
Бывший форвард «Спартака» Сергей Юран — о шансах команды на золотые медали.
— Считаю, пока рано говорить о том, что «Спартак» способен стать чемпионом в этом сезоне, — замечает Юран. — Достаточно посмотреть на календарь. Да, победили «Локомотив», но в принципиальнейшем дерби с ЦСКА уступили. А с остальными конкурентами еще не встречались. Матч с «Зенитом» будет показательным. Кроме того, предстоят встречи с «Ростовом», «Краснодаром», «Динамо». А против «Тамбова» «Спартак» и должен брать свои очки. Так что я бы тут спокойнее относился к такому результату. Да и по большому счету, вчера в Саранске не все было так очевидно.
— Вы про первый тайм?
— До перерыва игра
— Однако таблица — вещь упрямая. Сейчас «Спартак» делит первое место с «Зенитом».
— И
— Но вам нравится игра
— Да я ничего особенного пока не заметил. Когда «Спартак» сталкивается с глухой обороной, возникают проблемы. Вспомните матч в Волгограде: победили ведь только благодаря пенальти, который потом, кстати, признали ошибочным.
Или возьмите дерби с ЦСКА. Когда армейцы повели в счете, то отдали инициативу. И спартаковцы не знали, что им делать! У Тедеско, как мне кажется, нет плана «Б». Если
Разберем еще раз встречу с «Тамбовом». Вышел Соболев, зацепился, хотел пробить, мяч отскочил к Айртону, тот забил. Да, счет открыт, но я бы не назвал эту атаку осмысленной. А второй гол… Ну вы сами все понимаете. Счастливый случай, ну и вратарь еще немного не доиграл эпизод. Вот вам и мячи в ворота аутсайдера.
— Тедеско периодически говорит, что ему нужен правый защитник. А какая еще позиция в этом «Спартаке» «провисает»?
— Почему нет правого защитника? А Рассказов?
— Думаете, Николай соответствует уровню команды, которая хочет бороться за высокие места?
— Считаю, здесь на первый план выходят контрактные дела. Просто с ним пока не могут договориться, вот и не дают шанса… И кому от этого легче? Зобнина сдвигают на фланг, хотя его оптимальная позиция — центральная зона. Это очень добротный и эффективный опорник.
За что закопали Рассказова? Это, на мой взгляд, не совсем понятно. А что сейчас может получиться? Купят легионера и дадут ему зарплату в разы больше, чем у своего воспитанника. Ну не знаю… Считаю, Тедеско не стоит сетовать на отсутствие правого защитника.
— Против «Тамбова» Кокорин вышел с первых минут. Как вам его игра?
— Пока не готов. Да, конечно, Александр — мастер, но еще не набрал оптимальных кондиций. С ЦСКА ничего особенного не показал, вчера не забил. Нужно время.
— Допускаете, что против «Зенита» Кокорин вновь появится с первых минут. Считается, ему легче действовать против открытых команд.
— Не готов прогнозировать. Все зависит от физической формы. Пока Кокорин не напоминает себя прежнего. Наверное, сейчас его надо постепенно подводить, возможно, выпускать на замену.
— Контракт Тедеско со «Спартаком» рассчитан до лета будущего года. Нужно ли уже сейчас предлагать ему новое соглашение?
— Пока рано. Все покажет место «Спартака» в таблице перед уходом на зимнюю паузу.
Виталий Айрапетов