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14:22 (мск), источник: ТАСС

КДК РФС рассмотрит удаление тренера «Сочи» Федотова в матче с «Краснодаром» 1 октября

МОСКВА, 27 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит удаление главного тренера «Сочи» Владимира Федотова в матче девятого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара» 1 октября. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

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Источник: РИА "Новости"

«Сочи» в субботу дома сыграл вничью с «Краснодаром», встреча завершилась со счетом 1:1. При счете 1:0 в пользу хозяев поля защитник сочинцев Кирилл Заика на 53-й и 55-й минутах получил желтые карточки, которые привели к его удалению. Федотов эмоционально отреагировал на красную карточку игрока его команды, за что был удален с тренерской скамейки.

«Заседание по всем матчам девятого тура РПЛ состоится в четверг», — сказал Григорьянц, отвечая на вопрос о том, когда КДК РФС рассмотрит удаление главного тренера «Сочи».

«Сочи» после девяти матчей занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков. «Краснодар», продлив серию без поражений до пяти игр (две победы, три ничьи), с 15 очками занимает пятую строчку.

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