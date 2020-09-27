КДК РФС рассмотрит удаление тренера «Сочи» Федотова в матче с «Краснодаром» 1 октября
МОСКВА, 27 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/.
МОСКВА, 27 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/.
«Сочи» в субботу дома сыграл вничью с «Краснодаром», встреча завершилась со счетом 1:1. При счете 1:0 в пользу хозяев поля защитник сочинцев Кирилл Заика на 53-й и 55-й минутах получил желтые карточки, которые привели к его удалению. Федотов эмоционально отреагировал на красную карточку игрока его команды, за что был удален с тренерской скамейки.
«Заседание по всем матчам девятого тура РПЛ состоится в четверг», — сказал Григорьянц, отвечая на вопрос о том, когда КДК РФС рассмотрит удаление главного тренера «Сочи».
«Сочи» после девяти матчей занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков. «Краснодар», продлив серию без поражений до пяти игр (две победы, три ничьи), с 15 очками занимает пятую строчку.