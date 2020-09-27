КДК РФС рассмотрит удаление тренера «Сочи» Федотова в матче с «Краснодаром» 1 октября

«Сочи» в субботу дома сыграл вничью с «Краснодаром», встреча завершилась со счетом 1:1. При счете 1:0 в пользу хозяев поля защитник сочинцев Кирилл Заика на 53-й и 55-й минутах получил желтые карточки, которые привели к его удалению. Федотов эмоционально отреагировал на красную карточку игрока его команды, за что был удален с тренерской скамейки.