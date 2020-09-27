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15:12 (мск), источник: ТАСС

В «Химках» заявили о готовности в любой момент подписать контракт с Глушаковым

МОСКВА, 27 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Мартынов/. Футбольный клуб «Химки» готов в любой момент подписать контракт с находящимся в статусе свободного агента полузащитником Денисом Глушаковым. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор подмосковного клуба Дмитрий Ульянов.

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Источник: РИА "Новости"

Глушакову 33 года, его последним клубом был «Ахмат». В составе команды из Грозного он выступал в сезоне-2019/20. В 27 матчах во всех турнирах за клуб он забил шесть мячей, отдал одну голевую передачу и получил пять желтых карточек.

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«В онлайн-режиме мы готовы подписать контракт с Глушаковым хоть сегодня, а как получится, зависит от него самого, — сказал Ульянов. — С ним лично ведет переговоры наш генеральный директор Сергей Вячеславович Анохин (25 сентября на этом посту он сменил Александра Зайцева — прим. ТАСС), поэтому все вопросы на эту тему лучше с ним обсудить. Я информацию иногда больше узнаю от журналистов, что они пишут. Сейчас клуб ведет переговоры со всеми, кто может усилить наше пошатнувшееся положение, но не безнадежное».

Российская Премьер-Лига

«Всего у нас в шорт-листе находятся 20 футболистов, которые рассматриваются для усиления команды», — отметил спортивный директор «Химок».

Помимо «Ахмата», Глушаков в разные годы выступал за московские «Спартак», «Локомотив» и «Нику», а также СКА из Ростова-на-Дону и иркутскую «Звезду». Вместе с красно-белыми полузащитник стал чемпионом России (2017) и обладателем Суперкубка России (2017). В 57 матчах за сборную России Глушаков забил пять мячей.

«Химки» набрали три очка в восьми матчах Тинькофф — Российской премьер-лиги, клуб не одержал ни одной победы, команда идет на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице. 25 сентября новым главным тренером химчан стал Игорь Черевченко, сменивший на этом посту Дмитрия Гунько. В девятом туре «Химки» примут московское «Динамо», встреча пройдет 28 сентября.

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