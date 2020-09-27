В «Химках» заявили о готовности в любой момент подписать контракт с Глушаковым

Источник: РИА "Новости"

Глушакову 33 года, его последним клубом был «Ахмат». В составе команды из Грозного он выступал в сезоне-2019/20. В 27 матчах во всех турнирах за клуб он забил шесть мячей, отдал одну голевую передачу и получил пять желтых карточек.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--13556c9c0811a21aeb21" data-vnd="13556c9c0811a21aeb21" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=13556c9c0811a21aeb21" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«В онлайн-режиме мы готовы подписать контракт с Глушаковым хоть сегодня, а как получится, зависит от него самого, — сказал Ульянов. — С ним лично ведет переговоры наш генеральный директор Сергей Вячеславович Анохин (25 сентября на этом посту он сменил Александра Зайцева — прим. ТАСС), поэтому все вопросы на эту тему лучше с ним обсудить. Я информацию иногда больше узнаю от журналистов, что они пишут. Сейчас клуб ведет переговоры со всеми, кто может усилить наше пошатнувшееся положение, но не безнадежное».

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«Всего у нас в шорт-листе находятся 20 футболистов, которые рассматриваются для усиления команды», — отметил спортивный директор «Химок».

Помимо «Ахмата», Глушаков в разные годы выступал за московские «Спартак», «Локомотив» и «Нику», а также СКА из Ростова-на-Дону и иркутскую «Звезду». Вместе с красно-белыми полузащитник стал чемпионом России (2017) и обладателем Суперкубка России (2017). В 57 матчах за сборную России Глушаков забил пять мячей.