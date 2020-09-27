Дубль Хасимото принес «Ростову» победу над «Арсеналом» в матче РПЛ

Источник: РИА "Новости"

В составе победителей мячи забили Евгений Чернов (13-я минута) и Кенто Хасимото (40, 45), у «Арсенала» отличились Эванс Кангва (9) и Мохаммед Кадири (90).

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Для Чернова этот гол стал первым в чемпионатах России. На 66-й минуте полузащитник «Ростова» Данил Глебов получил вторую желтую карточку и покинул поле. Защитник ростовского клуба Арсений Логашов вышел на замену на 70-й минуте, этот матч стал для него сотым в РПЛ.

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«Ростов» не проигрывает в РПЛ на протяжении шести матчей (четыре победы, две ничьи), клуб вышел на третье место в турнирной таблице, набрав 17 очков. «Арсенал» идет на 12-й строчке, имея в активе восемь очков.

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