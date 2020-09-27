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16:11 (мск), источник: ТАСС

Дубль Хасимото принес «Ростову» победу над «Арсеналом» в матче РПЛ

ТУЛА, 27 сентября. /ТАСС/. «Ростов» в гостях переиграл тульский «Арсенал» со счетом 3:2 в матче девятого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе «Арсенал» в Туле.

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей мячи забили Евгений Чернов (13-я минута) и Кенто Хасимото (40, 45), у «Арсенала» отличились Эванс Кангва (9) и Мохаммед Кадири (90).

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Для Чернова этот гол стал первым в чемпионатах России. На 66-й минуте полузащитник «Ростова» Данил Глебов получил вторую желтую карточку и покинул поле. Защитник ростовского клуба Арсений Логашов вышел на замену на 70-й минуте, этот матч стал для него сотым в РПЛ.

Российская Премьер-Лига

«Ростов» не проигрывает в РПЛ на протяжении шести матчей (четыре победы, две ничьи), клуб вышел на третье место в турнирной таблице, набрав 17 очков. «Арсенал» идет на 12-й строчке, имея в активе восемь очков.

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В десятом туре подопечные Валерия Карпина на выезде встретятся с «Сочи» 4 октября, команда из Тулы днем ранее в гостях сыграет с «Тамбовом».

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