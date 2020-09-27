Дубль Хасимото принес «Ростову» победу над «Арсеналом» в матче РПЛ
ТУЛА, 27 сентября. /ТАСС/. «Ростов» в гостях переиграл тульский «Арсенал» со счетом 3:2 в матче девятого тура Тинькофф — Российской
ТУЛА, 27 сентября. /ТАСС/. «Ростов» в гостях переиграл тульский «Арсенал» со счетом 3:2 в матче девятого тура Тинькофф — Российской
В составе победителей мячи забили Евгений Чернов (13-я минута) и Кенто Хасимото (40, 45), у «Арсенала» отличились Эванс Кангва (9) и Мохаммед Кадири (90).
Для Чернова этот гол стал первым в чемпионатах России. На 66-й минуте полузащитник «Ростова» Данил Глебов получил вторую желтую карточку и покинул поле. Защитник ростовского клуба Арсений Логашов вышел на замену на 70-й минуте, этот матч стал для него сотым в РПЛ.
«Ростов» не проигрывает в РПЛ на протяжении шести матчей (четыре победы, две ничьи), клуб вышел на третье место в турнирной таблице, набрав 17 очков. «Арсенал» идет на 12-й строчке, имея в активе восемь очков.
В десятом туре подопечные Валерия Карпина на выезде встретятся с «Сочи» 4 октября, команда из Тулы днем ранее в гостях сыграет с «Тамбовом».