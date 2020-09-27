Росгвардия обеспечит правопорядок на матче между командами «Локомотив» и ЦСКА в Москве

«Сотрудники подразделений Главного управления Росгвардии по Москве и военнослужащие столичного соединения по охране общественного порядка Центрального округа будут задействованы в обеспечении общественной безопасности во время проведения матча по футболу между командами “Локомотив” и ЦСКА, который состоится на стадионе ВЭБ Арена 27 сентября в 19:00 мск. Перед началом спортивного мероприятия стадион обследуют специалисты инженерно-технических групп ОМОН Росгвардии», — сказал собеседник агентства.