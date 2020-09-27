«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Тамбовом»

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/4HIDBpOyLG4" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Красно-белые показали разминку игроков, самые интересные моменты матча, а также эмоции футболистов и тренеров.

Победу «Спартаку» принёс бразильский защитник Айртон, который сделал дубль. Впервые в текущем розыгрыше РПЛ в основном составе «Спартака» на поле вышел Александр Кокорин. 100-й матч за красно-белых провёл Андрей Ещенко. Айртон забил дебютный гол в Российской Премьер-Лиге. На 75-й минуте защитник отправил в ворота соперника первый мяч, а на 84-й застал врасплох вратаря ударом из-за штрафной.

Спартак (Москва) Все о команде