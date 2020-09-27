«Ахмат» победил «Урал» в матче чемпионата России по футболу

В составе победителей мячи забили Георгий Мелкадзе (2-я минута) и Бернард Бериша (57, с пенальти), для Мелкадзе этот гол стал первым в составе грозненского клуба. На 38-й минуте защитник «Урала» Стефан Страндберг получил вторую желтую карточку и покинул поле, на 39-й минуте форвард «Ахмата» Владимир Ильин не реализовал пенальти.