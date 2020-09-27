«Ротор» уступил «Рубину» и продлил серию без побед в РПЛ до девяти матчей
ВОЛГОГРАД, 27 сентября. /ТАСС/. Футболисты волгоградского «Ротора» проиграли казанскому «Рубину» со счетом 1:3 в матче девятого тура Тинькофф — Российской
ВОЛГОГРАД, 27 сентября. /ТАСС/. Футболисты волгоградского «Ротора» проиграли казанскому «Рубину» со счетом 1:3 в матче девятого тура Тинькофф — Российской
В составе победителей голы забили Джордже Деспотович (42-я минута), Хвича Кварацхелия (59) и Олег Шатов (75, с пенальти). У проигравших отличился Фламарион (61), для которого забитый мяч стал первым в РПЛ. На 48-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник «Ротора» Армен Манучарян.
Для хозяев эта встреча стала первой с 29 августа. В играх против «Краснодара», «Ростова» и матче Бетсити — Кубка России со ставропольским «Динамо» им
Шатов смог забить в матче РПЛ впервые с 21 сентября 2019 года. Выступая за петербургский «Зенит», он поразил ворота «Рубина» (5:0).
«Ротор» не смог одержать ни одной победы в текущем сезоне РПЛ, волгоградский клуб занимает последнее, 16-е место, набрав два очка. «Рубин» поднялся на восьмую строчку, имея в активе 14 очков после девяти встреч.
В следующем туре подопечные Александра Хацкевича в гостях сыграют с «Уфой» 3 октября, «Рубин» днем позднее примет грозненский «Ахмат».