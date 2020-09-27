«Ротор» уступил «Рубину» и продлил серию без побед в РПЛ до девяти матчей

Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей голы забили Джордже Деспотович (42-я минута), Хвича Кварацхелия (59) и Олег Шатов (75, с пенальти). У проигравших отличился Фламарион (61), для которого забитый мяч стал первым в РПЛ. На 48-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник «Ротора» Армен Манучарян.

Для хозяев эта встреча стала первой с 29 августа. В играх против «Краснодара», «Ростова» и матче Бетсити — Кубка России со ставропольским «Динамо» им из-за неявки по причине вспышки коронавируса в команде были засчитаны технические поражения со счетом 0:3.

Шатов смог забить в матче РПЛ впервые с 21 сентября 2019 года. Выступая за петербургский «Зенит», он поразил ворота «Рубина» (5:0).

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«Ротор» не смог одержать ни одной победы в текущем сезоне РПЛ, волгоградский клуб занимает последнее, 16-е место, набрав два очка. «Рубин» поднялся на восьмую строчку, имея в активе 14 очков после девяти встреч.