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21:23 (мск), источник: ТАСС

«Ротор» уступил «Рубину» и продлил серию без побед в РПЛ до девяти матчей

ВОЛГОГРАД, 27 сентября. /ТАСС/. Футболисты волгоградского «Ротора» проиграли казанскому «Рубину» со счетом 1:3 в матче девятого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «Волгоград-Арене».

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей голы забили Джордже Деспотович (42-я минута), Хвича Кварацхелия (59) и Олег Шатов (75, с пенальти). У проигравших отличился Фламарион (61), для которого забитый мяч стал первым в РПЛ. На 48-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник «Ротора» Армен Манучарян.

Для хозяев эта встреча стала первой с 29 августа. В играх против «Краснодара», «Ростова» и матче Бетсити — Кубка России со ставропольским «Динамо» им из-за неявки по причине вспышки коронавируса в команде были засчитаны технические поражения со счетом 0:3.

Шатов смог забить в матче РПЛ впервые с 21 сентября 2019 года. Выступая за петербургский «Зенит», он поразил ворота «Рубина» (5:0).

Российская Премьер-Лига

«Ротор» не смог одержать ни одной победы в текущем сезоне РПЛ, волгоградский клуб занимает последнее, 16-е место, набрав два очка. «Рубин» поднялся на восьмую строчку, имея в активе 14 очков после девяти встреч.

В следующем туре подопечные Александра Хацкевича в гостях сыграют с «Уфой» 3 октября, «Рубин» днем позднее примет грозненский «Ахмат».

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