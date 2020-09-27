Гол Смолова принес «Локомотиву» победу над ЦСКА в матче чемпионата России по футболу

Источник: ИТАР-ТАСС

Единственный мяч в игре забил нападающий «Локомотива» Федор Смолов (45-я минута). На 59-й минуте матча полузащитник ЦСКА Кристиан Бистрович получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Лучшим игроком матча был признан полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев.

Беспроигрышная серия «Локомотива» в чемпионате России составляет четыре матча (2 победы, 2 ничьи), клуб поднялся на шестое место в турнирной таблице, набрав 15 очков. ЦСКА прервал победную серию из трех игр и располагается на четвертой строчке, имея в активе 16 очков.