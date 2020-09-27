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21:11 (мск), источник: ТАСС

Гол Смолова принес «Локомотиву» победу над ЦСКА в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Московский «Локомотив» в гостях победил столичный ЦСКА в матче девятого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча на «ВЭБ-Арене» завершилась со счетом 1:0 в пользу железнодорожников.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Единственный мяч в игре забил нападающий «Локомотива» Федор Смолов (45-я минута). На 59-й минуте матча полузащитник ЦСКА Кристиан Бистрович получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Лучшим игроком матча был признан полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев.

Беспроигрышная серия «Локомотива» в чемпионате России составляет четыре матча (2 победы, 2 ничьи), клуб поднялся на шестое место в турнирной таблице, набрав 15 очков. ЦСКА прервал победную серию из трех игр и располагается на четвертой строчке, имея в активе 16 очков.

В следующем туре «Локомотив» 4 октября примет подмосковные «Химки», ЦСКА днем ранее на выезде встретится с екатеринбургским «Уралом».

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