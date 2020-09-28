Дебют Черевченко. Программа девятого тура РПЛ завершится в понедельник
МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Трехдневная программа девятого тура Тинькофф — Российской
МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Трехдневная программа девятого тура Тинькофф — Российской
После разгромного поражения на выезде в предыдущем туре от «Краснодара» со счетом 2:7 «Химки» расторгли контракт с главным тренером Дмитрием Гунько, при котором команда в чемпионате не смогла одержать ни одной победы в восьми матчах, в которых смогла в свой актив занести лишь ничейные исходы в матчах с «Сочи», тульским «Арсеналом» и волгоградским «Ротором» с одинаковым счетом 1:1. Единственную победу в сезоне при 44-летнем специалисте
Новым главным тренером клуба стал Игорь Черевченко, который был представлен команде 25 сентября. Последним местом работы 46-летнего специалиста был тульский «Арсенал», под руководством которого в сезоне-2018/19 клуб занял шестое место в чемпионате, дебютировал в Лиге Европы и впервые в своей истории дошел до полуфинала Кубка России. В подмосковном клубе также произошли изменения в руководстве. На посту генерального директора
Подмосковный клуб близок к подписанию контракта с бывшим полузащитником сборной России Денисом Глушаковым, который после ухода из «Ахмата» по итогам прошлого сезона находится без клуба. Ульянов сообщил ТАСС, что клуб в любой момент готов заключить контракт с 33-летним футболистом, решение за самим игроком. Если стороны ударят по рукам в понедельник, то Глушаков может дебютировать за
После резонансного вылета из квалификации Лиги Европы от грузинского «Локомотива» (1:2) динамовцы добилась драматичной домашней победы над «Ахматом» со счетом 1:0, забив победный мяч в компенсированное время и играя с 80-й минуте в большинстве. После восьми игр команда Кирилла Новикова с 14 очками занимает девятое место в турнирной таблице, но в случае победы над «Химками» может переместиться сразу на третью позицию. У
Матч в Химках для «Динамо» лишь условно можно назвать гостевым. Для
У «Динамо» под вопросом участие в матче немецкого полузащитника Максимилиана Филиппа.
В своей истории соперники сыграют в десятый раз. В предыдущих матчах пять раз победу праздновали динамовцы, трижды фиксировалась ничья и лишь один раз успех был на стороне подмосковной команды. Это произошло 11 августа 2007 года, когда «Химки» на своем поле выиграли со счетом 1:0. Последний раз в официальных встречах команды пересекались в сезоне-2016/17 в рамках ФНЛ, тогда оба поединка завершились со счетом 0:0.