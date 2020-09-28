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00:27 (мск), источник: ТАСС

Дебют Черевченко. Программа девятого тура РПЛ завершится в понедельник

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Трехдневная программа девятого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) завершится в понедельник матчем «Химки» — «Динамо». Команды сыграют на «Арене-Химки», начало — 19:00 мск.

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Источник: ИТАР-ТАСС

После разгромного поражения на выезде в предыдущем туре от «Краснодара» со счетом 2:7 «Химки» расторгли контракт с главным тренером Дмитрием Гунько, при котором команда в чемпионате не смогла одержать ни одной победы в восьми матчах, в которых смогла в свой актив занести лишь ничейные исходы в матчах с «Сочи», тульским «Арсеналом» и волгоградским «Ротором» с одинаковым счетом 1:1. Единственную победу в сезоне при 44-летнем специалисте красно-черные одержали 15 сентября в гостевом матче первого тура группового этапа Бетсити — Кубка России против иркутского «Зенита». Перед последним матчем тура химчане расположились на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице, с 18 мячами «Химки» являются самой пропускающей командой в чемпионате.

Футбол

Премьер-лига 2020/2021
Тур 9, 28.09.2020, 19:00

Химки-Динамо-

Новым главным тренером клуба стал Игорь Черевченко, который был представлен команде 25 сентября. Последним местом работы 46-летнего специалиста был тульский «Арсенал», под руководством которого в сезоне-2018/19 клуб занял шестое место в чемпионате, дебютировал в Лиге Европы и впервые в своей истории дошел до полуфинала Кубка России. В подмосковном клубе также произошли изменения в руководстве. На посту генерального директора вице-президент Российского футбольного союза (РФС), президент Московской федерации футбола Сергей Анохин сменил Александра Зайцева, занимавшего эту должность с конца июля. Также на пост спортивного директора вернулся Дмитрий Ульянов, работавший в клубе с 2018 по 2020 год, сменивший в этом кресле Сергея Егорова.

Подмосковный клуб близок к подписанию контракта с бывшим полузащитником сборной России Денисом Глушаковым, который после ухода из «Ахмата» по итогам прошлого сезона находится без клуба. Ульянов сообщил ТАСС, что клуб в любой момент готов заключить контракт с 33-летним футболистом, решение за самим игроком. Если стороны ударят по рукам в понедельник, то Глушаков может дебютировать за красно-черных уже вечером в игре против «Динамо».

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Какой позор! «Динамо» вылетело из Лиги Европы

В гостях как дома

После резонансного вылета из квалификации Лиги Европы от грузинского «Локомотива» (1:2) динамовцы добилась драматичной домашней победы над «Ахматом» со счетом 1:0, забив победный мяч в компенсированное время и играя с 80-й минуте в большинстве. После восьми игр команда Кирилла Новикова с 14 очками занимает девятое место в турнирной таблице, но в случае победы над «Химками» может переместиться сразу на третью позицию. У бело-голубых лучший показатель в лиге по пропущенным мячам — ворота Антона Шунина соперникам удалось поразить только четыре раза. При этом в чужие ворота «Динамо» забило только семь голов, из которых только два с игры, оба раза отличился камерунский нападающий Клинтон Н’Жи.

Матч в Химках для «Динамо» лишь условно можно назвать гостевым. Для бело-голубых «Арена-Химки» до возвращения на родной стадион в Петровском парке была домашней на протяжении 10 лет. Именно здесь бело-голубые провели «золотой» сезон-2016/17 в первом дивизионе и вернулись в премьер-лигу.

Российская Премьер-Лига

У «Динамо» под вопросом участие в матче немецкого полузащитника Максимилиана Филиппа. Из-за его слабой игры ходят активные разговоры о возможном обмене 26-летнего футболиста на полузащитника германского «Штутгарта» Эрика Томми. Зато Новиков может рассчитывать на защитника Сергея Паршивлюка и нападающего Николая Комличенко, которые пропустили предыдущий тур из-за удалений в матче с «Рубином».

В своей истории соперники сыграют в десятый раз. В предыдущих матчах пять раз победу праздновали динамовцы, трижды фиксировалась ничья и лишь один раз успех был на стороне подмосковной команды. Это произошло 11 августа 2007 года, когда «Химки» на своем поле выиграли со счетом 1:0. Последний раз в официальных встречах команды пересекались в сезоне-2016/17 в рамках ФНЛ, тогда оба поединка завершились со счетом 0:0.

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