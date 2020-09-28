Ответ и благодарность критикам. «Локомотив» обыграл ЦСКА в матче девятого тура РПЛ
МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. «Локомотив» на выезде в большинстве обыграл ЦСКА в центральном матче девятого тура Тинькофф — Российской
МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. «Локомотив» на выезде в большинстве обыграл ЦСКА в центральном матче девятого тура Тинькофф — Российской
Автором единственного гола на 45-й минуте стал нападающий Федор Смолов, на 59-й минуте вторую желтую карточку получил полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович. «Локомотив» продлил беспроигрышную серию до четырех матчей (две ничьих, две победы) и поднялся на шестое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе железнодорожников 15 очков, отставание от занимающего первое место петербургского «Зенита» составляет пять очков. В дерби прервалась трехматчевая победная серия ЦСКА; армейцы располагаются на четвертой позиции, в их активе 16 очков.
Этот матч стал одним из первых после того, как 21 сентября общее собрание клубов РПЛ приняло решение разрешить болельщикам гостевых команд посещение игр. Квота для поклонников выездных команд на данный момент ограничена пятью процентами от максимально разрешенной в период пандемии коронавируса вместимости. Ранее некоторые клубы разрешали ограниченному числу фанатов
В первом тайме ЦСКА имел территориальное преимущество, но не нанес ни одного удара по воротам «Локомотива», тогда как первый же удар железнодорожников в створ ворот Игоря Акинфеева стал голевым. Болельщики гостевой команды стали скандировать кричалки в поддержку своих любимцев только после этого; до 45-й минуты их почти не было слышно
«Локомотив», поведя в счете, еще до удаления в составе ЦСКА мог увеличивать преимущество, но здорово в одном случае сыграл Акинфеев, а в другом удар Смолова приняла на себя штанга. Оставшись в меньшинстве, хозяева поля имели несколько полумоментов для того, чтобы сравнять счет. Самый явный шанс
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко на послематчевой
Главный тренер «Локомотива» Марко Николич назвал победу над ЦСКА заслуженной. «Мне очень нравилась игра, которую я увидел на поле, мы заслужили три очка, — сказал сербский наставник железнодорожников. — Забили гол, но также попали в штангу и перекладину, были еще моменты; могли заканчивать матч раньше. На поле сегодня была настоящая команда — спасибо всем, кто критиковал нас и называл некачественной командой; мне не пришлось настраивать футболистов на игру — просто повторил им все, что писали в СМИ».
Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков в разговоре с корреспондентом ТАСС выразил благодарность игрокам за самоотверженность на поле и тренерскому штабу за подготовку команды. «Про “Локомотив” в последнее время я услышал много слов, на это я бы хотел ответить строчками из известной песни группы “Чайф”: “А не спеши ты нас хоронить, а у нас еще здесь дела”», — сказал собеседник агентства.
Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал матч между ЦСКА и «Локомотивом» украшением российского футбола. «Все 90 минут был в напряжении, не отрываясь наблюдал за происходящими событиями, — сказал он ТАСС. — Очень внятная игра, не было “жвачки”, когда мяч катают
Игровой день в воскресенье начался в Туле, где местный «Арсенал» со счетом 2:3 проиграл «Ростову». Гости в четверг со счетом 1:2 уступили израильскому «Маккаби» из Хайфы во втором квалификационном раунде Лиги Европы и завершили выступление на международной арене в этом сезоне. Начало встречи стало для них продолжением той неудачной игры, на девятой минуте хозяева поля вышли вперед — отличился Эванс Кангва. Гости быстро сумели восстановить равенство в счете — спустя четыре минуты защитник Евгений Чернов забил первый в карьере мяч в премьер-лиге; в концовке тайма дублем отметился японский новичок дончан Кенто Хасимото; он стал первым после Кейсуке Хонды из ЦСКА представителем этой страны, которому удалось отличиться дважды в одном матче РПЛ.
«Арсенал» с 66-й минуты имел преимущество — с поля за две желтых карточки, как и в матче с «Маккаби», был удален полузащитник Данил Глебов. Однако хозяева поля только в самой концовке встречи сумели сократить отставание в счете благодаря голу Мохаммеда Кадири. Главный тренер ростовчан Валерий Карпин на послематчевой
«Психологически победа бесценна, — отметил специалист. — Команда показала, что после такого тяжелого поражения чисто психологически мы собрались, ребята молодцы, проявили себя как мужики. Тревога [после быстрого пропущенного мяча] была, естественно, нужно было отыгрываться и не пропустить быстрые атаки. Слава богу, что достаточно быстро отыгрались и довели игру до победы».
Главный тренер «Арсенала» Сергей Подпалый в эфире канала «Матч Премьер» отметил, что в эпизодах с голами Хасимото сказалась невнимательность при игре в обороне, подчеркнув, что при подготовке к игре доводил до сведения игроков, как действуют футболисты «Ростова». «В начале делали, что и планировали, пытались быстро выходить из обороны, быстро искать нападающего; к сожалению, забили гол и успокоились, — сказал он. — Получилось так, что очень легко дали сопернику делать подачи, невнимательно сыграли. Много работаем, но половину позиционных единоборств наши защитники проигрывают».
Екатеринбургский «Урал» на выезде потерпел поражение со счетом 0:2 от «Ахмата». Автором победного гола стал Георгий Мелкадзе, отличившийся на второй минуте; для него этот мяч стал первым в составе грозненцев.
Гости остались в меньшинстве на 38-й минуте, когда вторую желтую карточку получил защитник Стефан Страндберг. На 39-й минуте хозяева поля могли удвоить преимущество, но Владимир Ильин не реализовал пенальти. На 57-й минуте окончательный счет установил Бернард Бериша, который реализовал второй назначенный в ворота гостей одиннадцатиметровый удар.
Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев после матча во
Президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов в разговоре с корреспондентом ТАСС отметил, что к судейству у него нет никаких вопросов. «Мы сами дали судье шанс назначить штрафной, после которого пропустили первый гол; когда назначали второй пенальти, перед этим тоже отдали мяч сопернику, — признал он. — Играли плохо, соперник нас задавил, перетоптал — завтра (в понедельник — прим. ТАСС) тренеры разберутся, почему так получилось, будем готовиться к следующему матчу».
«Ахмат» в матче с «Уралом» прервал серию из трех поражений, что на послематчевой
Занимающий последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ волгоградский «Ротор» провел первый матч с 29 августа, уступив дома в меньшинстве со счетом 1:3 казанскому «Рубину». До этого волгоградцы получили три технических поражения (два в чемпионате, одно — в групповом этапе Бетсити — Кубка России)
«Ротор» играл против «Рубина» не в оптимальном составе, поскольку часть игроков
«При равных составах по первому тайму команда играла достаточно организованно, — сказал Хацкевич в эфире “Матч Премьер”. — Гол в конце первого тайма немного придавил команду (на 42-й минуте Деспотович вывел “Рубин” вперед — прим. ТАСС). Чудес не бывает, учитывая то, в каком количестве мы тренировались и как сыграли. Я сказал, что благодарен команде, было непросто».
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий во
Девятый тур завершится в понедельник матчем между «Химками» и «Динамо». В 10-м туре, последнем перед паузой на игры сборных, встречи пройдут 3 и 4 октября. В эти дни состоятся матчи «Уфа» — «Ротор», «Тамбов» — «Арсенал», «Урал» — ЦСКА, «Спартак» — «Зенит», «Локомотив» — «Химки», «Сочи» — «Ростов», «Рубин» — «Ахмат» и «Динамо» — «Краснодар».