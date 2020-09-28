Ответ и благодарность критикам. «Локомотив» обыграл ЦСКА в матче девятого тура РПЛ

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Автором единственного гола на 45-й минуте стал нападающий Федор Смолов, на 59-й минуте вторую желтую карточку получил полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович. «Локомотив» продлил беспроигрышную серию до четырех матчей (две ничьих, две победы) и поднялся на шестое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе железнодорожников 15 очков, отставание от занимающего первое место петербургского «Зенита» составляет пять очков. В дерби прервалась трехматчевая победная серия ЦСКА; армейцы располагаются на четвертой позиции, в их активе 16 очков.

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Этот матч стал одним из первых после того, как 21 сентября общее собрание клубов РПЛ приняло решение разрешить болельщикам гостевых команд посещение игр. Квота для поклонников выездных команд на данный момент ограничена пятью процентами от максимально разрешенной в период пандемии коронавируса вместимости. Ранее некоторые клубы разрешали ограниченному числу фанатов команд-соперниц посещение стадионов, но в соответствии с регламентными нормами ответственность за их поведение возлагалась на них же. В воскресенье несколько сотен болельщиков «Локомотива» расположились на одном из верхних ярусов трибуны S.

Локомотив (Москва) Все о команде

В первом тайме ЦСКА имел территориальное преимущество, но не нанес ни одного удара по воротам «Локомотива», тогда как первый же удар железнодорожников в створ ворот Игоря Акинфеева стал голевым. Болельщики гостевой команды стали скандировать кричалки в поддержку своих любимцев только после этого; до 45-й минуты их почти не было слышно из-за многократного численного превосходства фанатов ЦСКА. В те моменты, когда им удавалось перекрикивать болельщиков принимающей команды, они выкрикивали негативные выражения в адрес генерального директора «Локомотива» Василия Кикнадзе. Акция протеста фанатов железнодорожников продолжается с июня, она связана с решением руководства клуба не продлевать контракт с предыдущим главным тренером Юрием Семиным.

ЦСКА (Москва) Все о команде

«Локомотив», поведя в счете, еще до удаления в составе ЦСКА мог увеличивать преимущество, но здорово в одном случае сыграл Акинфеев, а в другом удар Смолова приняла на себя штанга. Оставшись в меньшинстве, хозяева поля имели несколько полумоментов для того, чтобы сравнять счет. Самый явный шанс красно-синие упустили на 84-й минуте, когда защитник Георгий Щенников из пределов штрафной вместо удара попытался выкатить мяч на пустые ворота под удар нападающему Федору Чалову, но тот не дотянулся до него.

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Критика в СМИ пошла «Локомотиву» на пользу

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко на послематчевой пресс-конференции провел аналогию с играми армейцев в сезоне-2019/20, когда его команда владела игровым преимуществом, но не забивала и в итоге проигрывала. «Мы очень хорошо начали игру, хотя у нас не было предпосылок, чтобы забить гол, но затем мы упустили нити игры, чего делать не хотелось бы, — сказал белорусский специалист. — Возможно, это шлейф от предыдущего сезона, который проявился на определенном отрезке, в результате чего мы пропустили гол. Во втором тайме я доволен тем, как игроки отреагировали на происходящее — мы попробовали изменить ситуацию, старались каждую атаку довести до завершения; мне понравилась наша игра на отрезке после удаления».

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич назвал победу над ЦСКА заслуженной. «Мне очень нравилась игра, которую я увидел на поле, мы заслужили три очка, — сказал сербский наставник железнодорожников. — Забили гол, но также попали в штангу и перекладину, были еще моменты; могли заканчивать матч раньше. На поле сегодня была настоящая команда — спасибо всем, кто критиковал нас и называл некачественной командой; мне не пришлось настраивать футболистов на игру — просто повторил им все, что писали в СМИ».

Футбол Премьер-лига 2020/2021 Тур 9, 27.09.2020, 19:00 ЦСКА 0 Локомотив 1

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков в разговоре с корреспондентом ТАСС выразил благодарность игрокам за самоотверженность на поле и тренерскому штабу за подготовку команды. «Про “Локомотив” в последнее время я услышал много слов, на это я бы хотел ответить строчками из известной песни группы “Чайф”: “А не спеши ты нас хоронить, а у нас еще здесь дела”», — сказал собеседник агентства.

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал матч между ЦСКА и «Локомотивом» украшением российского футбола. «Все 90 минут был в напряжении, не отрываясь наблюдал за происходящими событиями, — сказал он ТАСС. — Очень внятная игра, не было “жвачки”, когда мяч катают вдоль-поперек — играли, чтобы показать современный футбол, обеим командам это удалось. В принципе равная игра, не удали у армейцев Бистровича, может, ЦСКА и удалось бы забить гол, тем более подходы были, в какие-то моменты не хватало точного завершающего удара».

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Первый японский дубль за восемь лет

Игровой день в воскресенье начался в Туле, где местный «Арсенал» со счетом 2:3 проиграл «Ростову». Гости в четверг со счетом 1:2 уступили израильскому «Маккаби» из Хайфы во втором квалификационном раунде Лиги Европы и завершили выступление на международной арене в этом сезоне. Начало встречи стало для них продолжением той неудачной игры, на девятой минуте хозяева поля вышли вперед — отличился Эванс Кангва. Гости быстро сумели восстановить равенство в счете — спустя четыре минуты защитник Евгений Чернов забил первый в карьере мяч в премьер-лиге; в концовке тайма дублем отметился японский новичок дончан Кенто Хасимото; он стал первым после Кейсуке Хонды из ЦСКА представителем этой страны, которому удалось отличиться дважды в одном матче РПЛ.

Российская Премьер-Лига Все о турнире

«Арсенал» с 66-й минуты имел преимущество — с поля за две желтых карточки, как и в матче с «Маккаби», был удален полузащитник Данил Глебов. Однако хозяева поля только в самой концовке встречи сумели сократить отставание в счете благодаря голу Мохаммеда Кадири. Главный тренер ростовчан Валерий Карпин на послематчевой пресс-конференции объяснил второе подряд удаление игрока зашкаливающим желанием, эмоциями и нехваткой опыта.

Футбол Премьер-лига 2020/2021 Тур 9, 27.09.2020, 14:00 Арсенал Т 2 Ростов 3

«Психологически победа бесценна, — отметил специалист. — Команда показала, что после такого тяжелого поражения чисто психологически мы собрались, ребята молодцы, проявили себя как мужики. Тревога [после быстрого пропущенного мяча] была, естественно, нужно было отыгрываться и не пропустить быстрые атаки. Слава богу, что достаточно быстро отыгрались и довели игру до победы».

Главный тренер «Арсенала» Сергей Подпалый в эфире канала «Матч Премьер» отметил, что в эпизодах с голами Хасимото сказалась невнимательность при игре в обороне, подчеркнув, что при подготовке к игре доводил до сведения игроков, как действуют футболисты «Ростова». «В начале делали, что и планировали, пытались быстро выходить из обороны, быстро искать нападающего; к сожалению, забили гол и успокоились, — сказал он. — Получилось так, что очень легко дали сопернику делать подачи, невнимательно сыграли. Много работаем, но половину позиционных единоборств наши защитники проигрывают».

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Удаление, два пенальти и поражение «Урала»

Екатеринбургский «Урал» на выезде потерпел поражение со счетом 0:2 от «Ахмата». Автором победного гола стал Георгий Мелкадзе, отличившийся на второй минуте; для него этот мяч стал первым в составе грозненцев.

Футбол Премьер-лига 2020/2021 Тур 9, 27.09.2020, 16:30 Ахмат 2 Урал 0

Гости остались в меньшинстве на 38-й минуте, когда вторую желтую карточку получил защитник Стефан Страндберг. На 39-й минуте хозяева поля могли удвоить преимущество, но Владимир Ильин не реализовал пенальти. На 57-й минуте окончательный счет установил Бернард Бериша, который реализовал второй назначенный в ворота гостей одиннадцатиметровый удар.

Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев после матча во флеш-интервью не стал комментировать назначение пенальти в ворота его команды, но отметил, что бить два одиннадцатиметровых в одном матче — неплохо. «Хочу поздравить “Ахмат” с заслуженной победой, — сказал он. — Нашу игру в актив занести не могу, потому что мы много ошибались в простых моментах. Надо проанализировать поражение и двигаться дальше».

Президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов в разговоре с корреспондентом ТАСС отметил, что к судейству у него нет никаких вопросов. «Мы сами дали судье шанс назначить штрафной, после которого пропустили первый гол; когда назначали второй пенальти, перед этим тоже отдали мяч сопернику, — признал он. — Играли плохо, соперник нас задавил, перетоптал — завтра (в понедельник — прим. ТАСС) тренеры разберутся, почему так получилось, будем готовиться к следующему матчу».

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«Ахмат» в матче с «Уралом» прервал серию из трех поражений, что на послематчевой пресс-конференции отметил главный тренер команды Андрей Талалаев. «Возможно, создали моментов меньше, чем в предыдущих матчах, зато реализовали их, — сказал он. — Очень хорошо провели первый тайм, организованно, у соперников практически не было моментов. Порадовало, что ребята вышли с таким агрессивным настроем; удалось, как мне кажется, подавить тактически и психологически очень хорошего соперника».

Футбол Премьер-лига 2020/2021 Тур 9, 27.09.2020, 19:00 Ротор 1 Рубин 3

Неудачное возвращение «Ротора»

Занимающий последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ волгоградский «Ротор» провел первый матч с 29 августа, уступив дома в меньшинстве со счетом 1:3 казанскому «Рубину». До этого волгоградцы получили три технических поражения (два в чемпионате, одно — в групповом этапе Бетсити — Кубка России) из-за вспышки коронавируса в команде. За два дня до матча пресс-служба РПЛ объявила о том, что клуб получил разрешение на проведение игры в воскресенье. На первый гол в премьер-лиге бразильского нападающего Джовино Фламариона гости ответили точными ударами Джордже Деспотовича, Хвичи Кварацхелии и Олега Шатова.

«Ротор» играл против «Рубина» не в оптимальном составе, поскольку часть игроков по-прежнему находится на изоляции. Главный тренер волгоградцев Александр Хацкевич отметил, что результаты очередных тестов этих футболистов на коронавирус станут известны 28 сентября. На 48-й минуте защитник «Ротора» Армен Манучарян получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

«При равных составах по первому тайму команда играла достаточно организованно, — сказал Хацкевич в эфире “Матч Премьер”. — Гол в конце первого тайма немного придавил команду (на 42-й минуте Деспотович вывел “Рубин” вперед — прим. ТАСС). Чудес не бывает, учитывая то, в каком количестве мы тренировались и как сыграли. Я сказал, что благодарен команде, было непросто».

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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий во флеш-интервью отметил, что преимущество его команды было ожидаемым. «Вопрос был в том, будем ли реализовывать моменты. Не понравилось, что пропустили мяч при 2:0 и позволили внести интригу. Понравилось, что большую часть матча мы контролировали игру», — сказал тренер.